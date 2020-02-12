與女友吵架後 亂傳她染武漢肺炎趴趴走 男友被法辦

武漢肺炎疫情延燒，全台防疫大作戰。基隆檢警赫見臉書社團有人PO文：「我女友感染武漢肺炎還到處騎車亂跑！」大為緊張，基隆警方昨天找到PO文鄭姓男子，原來竟是與女友吵架亂PO文；檢方考量他犯後態度良好，今天依違反傳染病防治法與加重誹謗罪處分他緩起訴。（記者林嘉東攝）

2020-02-12 11:42:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕 武漢肺炎疫情延燒，全台防疫大作戰。基隆檢警赫見臉書社團有人PO文：「我女友感染武漢肺炎還到處騎車亂跑！」大為緊張。基隆警方昨天找到PO文鄭姓男子，原來竟是與女友吵架亂PO文；檢方考量他犯後態度良好，今天依違反傳染病防治法與加重誹謗罪處分他緩起訴。

基隆市警局刑事警察大隊科技偵查隊10日發現臉書社群流傳：「我女友感染武漢肺炎還到處騎車亂跑！」即報請主任檢察官謝雨青展開偵辦。

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警方溯源昨天找到PO文的40多歲鄭姓男子，查出他今年1月間與曾離婚的女友為了金錢吵得不可開交，一時惱怒，1月底陸續在他8個臉書社群PO文：「患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」等假疫情訊息。

警方訊後，將鄭依違反依違反傳染病防治法與加重誹謗罪送辦。基隆地檢署調查時，鄭男坦承犯案，犯案後也主動上網澄清是因為與女友吵架不爽才散布假訊息。

檢方考量他犯後態度良好，犯案後在警方尚未找到他前，即主動PO文道歉，澄清女友並未感染武漢肺炎，遂處分他緩起訴處分。

主任檢察官陳彥章呼籲，民眾切勿以訛傳訛，散播假訊息，以免觸法，此外若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價，以及如有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發。

陳強調，基隆地檢署將依照最高檢察署暨臺灣高等檢察署「從速從嚴偵辦與疫情有關之刑事案件」之原則，積極查辦，守護民眾健康。

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