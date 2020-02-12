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新黨王炳忠告周玉蔲加重誹謗案 高院指可受公評判無罪定讞

新黨王炳忠告周玉蔲（圖）加重誹謗案，高院指可受公評判無罪定讞。（資料照）

新黨王炳忠告周玉蔲（圖）加重誹謗案，高院指可受公評判無罪定讞。（資料照）

2020-02-12 10:56:29

〔記者楊國文／台北報導〕新黨青年軍王炳忠捲入中國籍學生周泓旭共諜案，前年12月19日遭檢調搜索約談，名嘴周玉蔻2天後在政論節目披露王炳忠為中國發展「類軍事組織」，還指王父帳戶內有500萬元，事後遭王炳忠父子自訴洩密、加重誹謗罪，台北地院判周無罪，王炳忠上訴後，高等法院認為周乃對受公評之事做善意評論，無毀謗故意，今判她無罪定讞。

王炳忠和周玉蔻今均未到庭聆判，不過，一審判周無罪後，王炳忠聆判後強調，周玉蔻多次上節目具體指王父帳戶內有單筆外匯折合新台幣500萬元，並非意見評論，而是事實陳述，且在整個訴訟過程中也經法院調查，證實周的指控並非事實。

此案民事部份，王炳忠認為周玉蔻所為毀損其名譽，向周求償148.7萬元並要求登報道歉，高等法院維持一審見解，去年判王敗訴，仍可上訴。

本案刑事的加重誹謗部份，在歷審開庭時，周、王2人數度當庭交火；王炳忠強調，父親帳戶內從未有過500萬元匯款進帳，要求周玉蔻交代消息來源並出庭作證，若真有消息來源就是偵查中洩密，否則就是周虛構匯款情節。

王炳忠認為，周玉蔻因私人恩怨與政治立場不同，發表不實情節誹謗父子名譽，才會對於他當庭出示父親帳戶明細，連看都不看，可見周並非基於新聞報導發現真相職責而為。

但周玉蔻強調「重點不在匯款與帳戶，而是500萬元這件事的存在」，且王炳忠被搜索當天還上網開直播、鬧得很大，她基於記者職責，查出王炳忠為何遭搜索，而消息來源告訴她關於「燎原」網站、紅隊、還有折合新台幣約500萬元的美金。

周玉蔻也說，檢方就王炳忠案發布偵查報告新聞稿時，明白指出「燎原」網站有中國國台辦20萬美元資金，因王父遺失2萬美金，尚有18萬美元，「這18萬美元就是我報導的500萬元，檢方已經證實500萬元的事確實存在，我的報導已獲檢方證實是事實，哪有誹謗的問題？」不過，周基於保護消息來源，且檢方已證實有此事，否認傳喚必要。

一審判周無罪；高院認為國安是眾人關切之事，周乃對受公評之事做善意評論，無毀謗故意，今判她無罪定讞。

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