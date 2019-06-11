王炳忠告周玉蔻洩密和誹謗 刑事不起訴、民事免賠

2019-06-11 16:22

〔記者溫于德／台北報導〕新黨青年軍王炳忠捲入中籍學生周泓旭共諜案，前年12月19日遭檢調發動搜索；名嘴周玉蔻2天後上政論節目驚爆王炳忠為了中國發展「類軍事組織」，並指王父王進步帳戶內有匯進500萬元，王家父子認為爆料不實，自訴周女洩密、加重誹謗罪，並求償148.7萬元，周玉蔻上月9日已獲判無罪，台北地院民庭今再駁回王男請求，意即周女免賠；刑、民均可上訴。

民事庭日前開庭時，王炳忠當面質疑坐在被告席的周玉蔻有延滯訴訟之虞，原因在於，法官早已要求周女應就相關事項提出說明，但周女遲至後來才提出，且周女雖抗辯「相關消息來自於兩位電視製作人」，卻遲未說明製作人身分，也未說明何時、何地向周女告知消息。

王炳忠還舉例，周玉蔻上節目提到「500萬」，但就周女提出的LINE內容可知，周女明明是前年12月22日才向「A」消息來源查證，怎會在21日就先公開評論？另消息來源面對周女詢問「500萬元是否發給公務或軍職人員？」明明回答「這我就不知道了」，周女卻公開指「已發給有關人員。」

王炳忠也拉高音量怒嗆周玉蔻自稱資深媒體人，卻私下將議論搬上節目公開評論，若管不住自己嘴巴，建議別再上節目評論。

輪到周玉蔻時仍堅稱評論內容均有所本、來自檢調掌握的線索，後來台北地檢署偵結「周泓旭共諜案」所釋出的新聞稿，也均提及王家父子，且她純粹評論檢調搜索原因，並非王家父子。

至於王炳忠同樣在意的消息來源查證部分，周玉蔻也解釋，LINE對話日期雖顯示22日，但早在搜索當天即19日，已向消息來源查證，22日只是為再三確認而做；周女強調，事實證明，王家父子不但遭約談還被依違反國安法起訴，「我的權威來源提供消息均為事實」，並未隨意指摘。

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