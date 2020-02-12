路口監控系統加強版 竹縣將花1.65億建置錄雲端智慧影像分析平台

竹北市代表會審議通過竹北市錄影監視系統暨雲端智慧影像分析平台案，總經費1億6566萬餘元，今年起分5年編列預算，由縣府警察局採租賃採購方式執行。（記者廖雪茹攝）

2020-02-12 10:42:38

［記者廖雪茹／新竹報導］基於治安需求，新竹縣竹北市代表會審議通過竹北市錄影監視系統暨雲端智慧影像分析平台案，總經費1億6566萬餘元，今年起分5年編列預算，由縣府警察局採租賃採購方式執行，目前各派出所正調查路口設置點，警局預計最快在10月底前建置完成。

竹北市公所和警察局自2015年開始，攜手推動竹北市錄影監視系統暨雲端智慧影像分析平台案，經市長何淦銘積極爭取，警局去年參考新北市等縣市做法重新規劃，並與市民代表多方溝通後，獲代表會支持審議通過。

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竹北市公所表示，總經費1億6566萬餘元，自2020年起5年內，每年編列3313萬餘元，補助警察局執行。

警察局保安科表示，計畫將採租賃採購方式，建置雲端儲存監控中心機房系統，以具整體系統狀態管理功能，並運用大數資料分析，提升科技執法效能。建置項目包括監控中心端機房、整體網路架構、電視牆系統以及雲端智慧影像分析。

監控中心建置後，可將儲存於各路口主機的影像，傳送到中心端機房，雲端儲存至少30天，免受設備損壞影響，有利迅速調閱影像偵查案件。

雲端智慧影像分析包括即時影像瀏覽、調閱歷史影像、電子地圖查詢、設備狀態監控、車牌辨識、積淹水畫面辨識、移動式人臉辨識及夜間紅外線等10多項功能。

保安科說，除建置機房系統，還將整合全縣新添和既有的錄影監視系統，竹北市新設主機和攝影機。目前，全縣有主機503組、攝影機3849支，其中竹北市有主機179組、攝影機1484支，占全縣比率37.07%；這次建置案預估新設主機96組、攝影機578支。

竹北分局6處派出所將邀集代表、里長等地方人士調查路口主機設置點需求，經分局匯整後，將逐一現勘確認、規劃設計，再辦理招標作業，爭取最快在10月底前建置完成。

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