社區停車糾紛爆衝突 2貴婦拉扯頭髮、拿手電筒互毆

為了停車問題，兩貴婦大打出手，新竹地檢署均依傷害罪嫌將二人起訴。（資料照）

2020-02-11 19:09:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某高級住宅區曹姓與朱姓貴婦多次因停車問題發生爭執，事後雙方更因拉扯頭髮、拉出車外、拿手電筒打人等互相施暴，雙雙被移送法辦，新竹地檢署均依傷害罪嫌將二人起訴。

檢方調查，43歲的曹女與40歲的朱女為新竹縣竹北市同個社區住戶，二人多次因朱女在地下停車場逆向開車，而心生嫌隙，去年3月27日早上7點多，曹女開車返回而與朱女逆向停車的小客車相遇，朱女竟倒車開進曹女車位內，曹女見狀，亦將車向前開到朱女車頭附近，讓朱女進退不得。

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朱女下車大聲斥責曹女要她讓路，再上車欲從右前方空隙駕車離去之際，曹女下車到朱女身旁，質疑朱女為何停在她的車位，並稱要報警處理，朱女即伸手阻止曹女打手機報警，並持長條狀金屬製手電筒重擊曹女左手臂。

這時朱女欲開車向前行進，曹女為阻止朱女撞擊她的愛車，即伸手進入朱女車內，而與朱女發生拉扯，又強拉朱女頭髮，阻止朱女開車離去。

朱女不甘遭拉扯頭髮，亦出拳毆擊曹女臉部，曹女遭毆後，即將朱女拉出車外，並與持長柄手電筒的朱女互毆，致曹女右眼瞼撕裂傷、下頷及頸部挫傷、左腹挫傷及右膝挫傷；朱女頭部外傷及頭暈頭痛、右手掌擦傷及左手掌擦傷等傷害。

曹女、朱女固坦承因朱女逆向停車而發生糾紛，然均矢口否認傷害犯行，曹女辯稱當時只是出手阻擋對方開車衝撞她的車子，所以才會開門請朱女下車說明，沒有拉扯也沒有毆打對方。

朱女辯稱逆向是因為道路設計不良，因為曹女擋著不讓她走，她就往後倒車，結果曹女仍擋在前面，她就下車要對方讓開，結果對方就動手拉她頭髮，一直打她，還把她拉下車，拉扯時她有跌倒，她覺得對方無緣無故動手打人，為保護自己，有拿車上的手電筒使用。最後檢方均依傷害罪嫌將2人提起公訴。

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