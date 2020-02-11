為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

待業男子不學好 䄂口藏毒還有「黑星」

八德分局偵查隊副隊長盧俊源說明。（記者陳恩惠翻攝）

八德分局偵查隊副隊長盧俊源說明。（記者陳恩惠翻攝）

2020-02-11 10:33:40

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警八德分局緝毒查槍又傳捷報！繼查獲袁姓油漆工持毒、改造手槍、開地下兵工廠後，隔天持續在中壢區查獲林姓待業男非法持有制式槍彈和毒品，市長鄭文燦也將在今天下午前往八德慰勉。

八德分局表示，日前獲報林姓男子擁槍自重，分局長陳錦坤立刻指示偵查隊及四維派出所組成專案小組追查，並報請桃園地檢署檢察官指揮。

專案人員進行監控並經埋伏多時，本週日（9日）深夜10時見時機成熟，持搜索票發動專案行動，在中壢區龍門街趁林嫌外出返家將他制服，搜身時，在他身穿外套的左手䄂口部位，發現凸起異樣，詳細查找翻出數包藏在䄂口裡的安非他命毒品。

專案人員隨後清查車內，果然在暗處發現一紅色盒子，打開正是1把內含子彈6顆、空包彈1顆的制式黑星手槍。

然後進入林嫌住處內搜索，又查獲毒品及6組毒品吸食器；正巧林男的呂姓室友返家，在呂某1樓房間內也查獲少量安非他命毒品，一起帶回偵辦。

40餘歲林嫌供稱，黑星手槍和子彈是10餘年前友人寄放後送給他的，他只是藏著並未使用，至於近20公克的毒品都是自用並非販賣，但警方存疑，訊後除依照槍砲和毒品罪嫌移送法辦，並將持續向上溯源追查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

八德警方趁林姓男子駕車返家之際上前圍捕。（記者陳恩惠翻攝）

八德警方趁林姓男子駕車返家之際上前圍捕。（記者陳恩惠翻攝）

在林姓男子的袖口處，搜出部分安非他命毒品。（記者陳恩惠翻攝）

在林姓男子的袖口處，搜出部分安非他命毒品。（記者陳恩惠翻攝）

又在林姓男子的車內，查獲總中共製黑星手槍和子彈。（記者陳恩惠翻攝）

又在林姓男子的車內，查獲總中共製黑星手槍和子彈。（記者陳恩惠翻攝）

隨後在林男房內搜出10幾包安毒。（記者陳恩惠翻攝）

隨後在林男房內搜出10幾包安毒。（記者陳恩惠翻攝）

八德警分局長陳錦坤也到場檢視制式槍彈。（記者陳恩惠翻攝）

八德警分局長陳錦坤也到場檢視制式槍彈。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東警局破槍毒選舉賭盤 縣長表揚有功人員
2019-12-26 16:57

台東警局破槍毒選舉賭盤 縣長表揚有功人員
緝毒怕被誤認「黑吃黑」 警表明身分對空鳴槍逮人
2019-04-24 13:43

緝毒怕被誤認「黑吃黑」 警表明身分對空鳴槍逮人
新春理財術 存款消費樂享2%

新春理財術 存款消費樂享2%
毒販帶槍欲交易 警包夾槍毒全抄光
2019-03-22 13:23

毒販帶槍欲交易 警包夾槍毒全抄光
該下車沒下反惹疑！通緝犯攜槍毒逃亡 警不花1彈逮獲
2019-02-19 12:53

該下車沒下反惹疑！通緝犯攜槍毒逃亡 警不花1彈逮獲
信義房屋不動產營業員專班深耕校園

信義房屋不動產營業員專班深耕校園
社會今日熱門
2020-02-10 15:10

花蓮知名「佳興冰果室」起火濃煙竄天 5傷送醫

2020-02-10 20:00

武漢肺炎》Line洩漏患者個資 離譜內湖警副所長遭記過法辦 影片

2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令

2020-02-11 00:05

獨家》三發地產疑傳宮鬥事件 董事長自曝被以精神病關押10天

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播