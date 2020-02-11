待業男子不學好 䄂口藏毒還有「黑星」

八德分局偵查隊副隊長盧俊源說明。（記者陳恩惠翻攝）

2020-02-11 10:33:40

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警八德分局緝毒查槍又傳捷報！繼查獲袁姓油漆工持毒、改造手槍、開地下兵工廠後，隔天持續在中壢區查獲林姓待業男非法持有制式槍彈和毒品，市長鄭文燦也將在今天下午前往八德慰勉。

八德分局表示，日前獲報林姓男子擁槍自重，分局長陳錦坤立刻指示偵查隊及四維派出所組成專案小組追查，並報請桃園地檢署檢察官指揮。

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專案人員進行監控並經埋伏多時，本週日（9日）深夜10時見時機成熟，持搜索票發動專案行動，在中壢區龍門街趁林嫌外出返家將他制服，搜身時，在他身穿外套的左手䄂口部位，發現凸起異樣，詳細查找翻出數包藏在䄂口裡的安非他命毒品。

專案人員隨後清查車內，果然在暗處發現一紅色盒子，打開正是1把內含子彈6顆、空包彈1顆的制式黑星手槍。

然後進入林嫌住處內搜索，又查獲毒品及6組毒品吸食器；正巧林男的呂姓室友返家，在呂某1樓房間內也查獲少量安非他命毒品，一起帶回偵辦。

40餘歲林嫌供稱，黑星手槍和子彈是10餘年前友人寄放後送給他的，他只是藏著並未使用，至於近20公克的毒品都是自用並非販賣，但警方存疑，訊後除依照槍砲和毒品罪嫌移送法辦，並將持續向上溯源追查。

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八德警方趁林姓男子駕車返家之際上前圍捕。（記者陳恩惠翻攝）

在林姓男子的袖口處，搜出部分安非他命毒品。（記者陳恩惠翻攝）

又在林姓男子的車內，查獲總中共製黑星手槍和子彈。（記者陳恩惠翻攝）

隨後在林男房內搜出10幾包安毒。（記者陳恩惠翻攝）

八德警分局長陳錦坤也到場檢視制式槍彈。（記者陳恩惠翻攝）

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