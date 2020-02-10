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武漢肺炎》有心人散布假訊息造成恐慌 警已查處移送39人

李姓男子在LINE群組內散佈謠言「光台中確診超過五百了好嗎..」，被約談送辦。（記者邱俊福翻攝）

李姓男子在LINE群組內散佈謠言「光台中確診超過五百了好嗎..」，被約談送辦。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-10 15:16:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，網路假訊息不斷，為避免有心人惡意散布造成社會恐慌，警方全力查處假訊息，自1月23日迄今，警察機關偵處武漢肺炎相關網路假訊息共58件，偵處中30件，移送28件39人，警方提醒，製作、散布、轉傳不實訊息者皆屬違法，民眾切勿以身試法。

遭查獲的網路假訊息包括「光台中確診超過五百了好嗎…桃園中壢昨天上千了」、「口罩與衛生紙的原料相同、衛生紙即將缺貨」、「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」、「氰化物可以殺死武漢肺炎病毒跟預防染病」、「口罩不要買有毒」等不實消息，嚴重影響台灣民心。

刑事局指出，值此全國關注疫情資訊非常時期，針對製作、散佈、轉傳有關「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」不實訊息者，及意圖抬高交易價格，囤積經行政院公告之生活必需用品者，警方將主動依法偵辦，並依所涉情節，以傳染病防治法第63條、刑法第251條或社會秩序維護法第63條第1項第5款移送檢方偵辦，同時呼籲一般民眾切勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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