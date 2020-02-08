公務手機供人打免錢 新埤鄉長記申誡罰款3萬

新埤鄉長林志成。（取自新埤鄉公所官網）

2020-02-09 00:19:02

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東縣新埤鄉鄉長林志成2016年同意行政室黃姓主任把公務手機交給家人使用，兩年間共打了2萬4082元，直到檢察官獲報介入偵辦才爆發，惟林志成不僅獲得緩起訴，在公懲會答辯時，更自稱「屏東縣政界明日之星」，希望處以最輕的申誡，以免斷送政治前途，公懲會日前果真判他申誡並罰款3萬元；黃女亦被記申誡，並賠付全額電話費。

公懲會判決理由指出，林志成任職期間假借權力，使與公務無關者獲有免費使用公務機通訊的不法利益行為，觸犯刑法及公務員服務法，嚴重損害政府信譽，因此依照監察院彈劾的資料及林志成的答辯狀，認事證明確，判懲戒，但未說明選擇記申誡的理由。

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林志成第一次答辯表示，自己連任四屆鄉民代表，案發後又連任鄉長，是「屏東縣政界明日之星」，既然已獲緩起訴繳付公庫3萬元，黃女也被記申誡，賠付全額電話費，呼籲承審的公懲會委員得意的時候「要留一條後路讓別人好過」，只處申誡即可，避免他的政治生涯被判死刑，選舉時被對手攻擊，成為人生揮之不去的陰影。

第二次答辯時更搬出憲法，主張懲戒要符合比例、平等、責罰相當等原則，再度要求僅判申誡，避免成為人生污點、斷送政治前途。監察院則不願替林志成說情，強調本案違失情節已明確，請公懲會依法懲戒，公懲會上月中做出申誡判決。

本案源於林志成擔任鄉長期間獲配發公務手機及門號，因無使用需求，2016年間將該公務手機及門號交還行政室保管，並同意黃女把公務機提供給家人私用，每月的通話費以業務費名義簽報核銷，2年間共打了2萬4082元，通通全民買單。

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