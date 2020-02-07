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台南高鐵虛擬貨幣交易1500萬搶案 檢方起訴7人

台南高鐵虛擬貨幣交易1500萬搶案，檢方起訴7人。（資料照）

台南高鐵虛擬貨幣交易1500萬搶案，檢方起訴7人。（資料照）

2020-02-08 00:33:14

〔記者王捷／台南報導〕台南高鐵站去年底發生一起搶案，從事虛擬幣仲介的葉姓男子與賣家相約交易市價1500萬的「泰達幣」，但過程中卻遭歹徒行搶，檢警2個月來陸續逮捕7名嫌犯，僅追回贓款613萬多元，台南地檢署7日偵結，分別依準強盜、加重詐欺、搬運及收受贓款等罪起訴7人。而5日落網的第8名謝姓主嫌，供詞與7嫌不符，檢方待調查後追加起訴。

據警方調查，謝男與同集團的高姓男子製作假帳單，讓葉姓夫婦以為謝男等人有許多泰達虛擬貨幣，葉男拿著1500多萬元現金，分裝在行李箱及後背包內，雙方約好去年11月28日在台南高鐵站面交。

當天謝男與同夥7人分乘3輛轎車到高鐵台南站附近，有一組人與葉姓夫婦接洽，其他人則周圍監視及接應，接洽嫌犯與葉男見面後，假裝說要清點現金，要求葉男上車，不過葉男一上車卻發現虛擬幣的帳單有異狀，懷疑被騙想下車，卻被蔡男一把拉住，葉男抓住自己的包包想保住現金，同夥嫌犯急踩油門，葉男遭拖行數公尺才放手。

檢警2個月來陸續逮捕蔡男、高男等7名嫌犯，逃亡的謝姓主嫌5日也在新北落網，台南地檢署7日偵結，分別依準強盜、加重詐欺、搬運及收受贓款等罪起訴7人。

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