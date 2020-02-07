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首頁　>　社會

一具白骨牽扯兩命案 雲檢抽絲剝繭起訴3嫌犯

涉嫌毆打郭女弟弟致死的陳嫌（左）會懲罰郭女的孩子。（記者林國賢翻攝）

涉嫌毆打郭女弟弟致死的陳嫌（左）會懲罰郭女的孩子。（記者林國賢翻攝）

2020-02-07 23:01:07

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮深坑橋堤防去年發現一具白骨，檢警經比對確認死者為60歲張姓婦人，調查發現死者兒子涉嫌毆打她致死，隔月該名兒子又被陳姓兄弟毆打致死，全案今天偵結，張姓婦人女兒及陳姓兄弟，分別依遺棄致死罪、傷害致死罪起訴。

檢方指出，張姓婦人女兒（姓郭）因為感情、生活不順，認識在褒忠鄉租屋設置神壇供信眾問事的陳姓嫌犯，之後連其母親、弟弟及3名子女都搬到陳嫌住處共同生活，但郭女與陳嫌因金錢、信仰、情感等問題，經常爭吵。

檢方表示，去年6月18日上午郭女弟弟因細故毆打其母親張姓婦人，張姓婦人顏面流血、肋骨骨折、傷重癱軟在客廳沙發上，陷入無自救能力之狀態，郭女卻未將母親送醫，張姓婦人因肋骨骨折（槤枷胸）、窒息而呼吸衰竭死亡，陳姓兄弟及毆打母親致死的郭男一起將遺母親體棄置，並潑灑汽油加以毀損，隨後向虎尾分局謊稱張姓婦人失蹤。

陳嫌兄對郭女弟弟舉止心生不滿，履履以神明指示毆打，去年7月28日晚間兩人徒手或持鐵管揮打郭弟，造成郭弟全身多處嚴重鈍挫傷，並發瀰漫血管凝血功能不全昏迷，當晚陳嫌雖將郭弟送虎尾若瑟醫院轉彰化基督教就治，仍不治身亡。

郭女在檢警偵辦郭弟死亡案時，還刻意掩飾陳姓兄弟犯行。

全案經檢方深入調查後，今天偵結，郭女涉犯遺棄致死罪、偽證罪、陳姓兄弟涉犯遺棄屍體罪、傷害致死罪等罪嫌，提起公訴；郭女弟弟因已死亡，涉嫌殺人部分另為不起訴之處分；郭女3名子女已由社會處安置。

警方在發現白骨現場採證。（記者林國賢翻攝）

警方在發現白骨現場採證。（記者林國賢翻攝）

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