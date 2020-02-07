告發徐正文觸反滲透法 台灣國：稱生化戰爭也不為過

獨派團體台灣國辦公室主任陳峻涵（持麥克風者）質疑徐正文在名單上偷天換日，今向台北地檢署告發徐涉犯反滲透法及兩岸人民關係條例。（記者錢利忠攝）

2020-02-07 18:18:10

〔記者錢利忠／台北報導〕首批武漢回台包機名單備受批評，湖北武漢台胞返鄉救援會長徐正文卻聲稱，回來和挑選的人都不是後援會可決定；獨派團體台灣國辦公室主任陳峻涵質疑徐正文在名單上偷天換日，今天向台北地檢署告發徐涉犯反滲透法及兩岸人民關係條例；陳峻涵說，名單外乘客有1人確診武漢肺炎，中方偷渡此人來台猶如準戰爭行為，稱此為生化戰爭也不為過。

陳峻涵說，中國武漢肺炎肆虐，各國紛紛撤僑，我國也安排專機準備帶回同胞，卻遭中共當局以政治手段處處刁難，最終在具有北京政協身分，同時也是國民黨中央委員，自稱是協調包機事宜的台商代表徐正文居中斡旋下而得以成行，但包機抵台後，無端多出3名名單外的乘客，其中1人甚至已確診為武漢肺炎病例，中方此舉除了形同公然偷渡外，也使全機乘客暴露在高危險的感染環境中。

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陳峻涵說，還有數十名中國配偶，不在原先中、台確認的244名返台名單內，居中協調的徐正文竟稱毫不知情，令人無法置信，而抽換名單後，導致急需醫療援助的老弱婦孺無法優先登機返台，恐有危及性命之虞，中方的作為形同發動病毒的恐怖攻擊，根本是紅藍合體的現代版木馬屠城記，嚴重危害國家安全。

籲北檢一併傳喚看過名單的陳明通

關於陸委會主委陳明通自承，事前已看過被抽換的返台名單，陳峻涵對此呼籲北檢，也應一併傳喚陳明通到案說明，以釋眾疑。

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