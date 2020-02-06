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作筆錄突癲癇暈厥 竊嫌出院：還好被警察抓到

陳男疑似首次癲癇發作，自稱還好他因為偷竊被逮，警察就在他身邊。（記者王捷攝）

陳男疑似首次癲癇發作，自稱還好他因為偷竊被逮，警察就在他身邊。（記者王捷攝）

2020-02-06 23:14:03

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子被發現行竊遭逮回警所，在分局製作筆錄時，疑似第一次遇到突發癲癇，口吐白沫、臉色發紫倒地，警員擔心他咬到舌頭，拿了一塊布塞在陳男嘴裡，讓陳男呼吸更困難，還好當時有急救經驗的警員李英誌在旁邊，協助陳男側臥、暢通他的呼吸道，協助他平復呼吸，直到救護人員到場。今天他出院，自稱還好警察在他旁邊救了他一命。

40多歲的陳男，在超商偷了一罐運動飲料與燕麥飲沒付錢就走出超商，店員報案後警方趕到現場，將他視為竊盜現行犯，帶回警所偵訊，不久陳男被送往分局製作指紋，但在簽名時陳男怎麼簽名就是簽不好，陳男突然雙手顫抖，接著臉色發白倒地痛苦呻吟。

起初偵查佐以為陳男故意刁難，沒想到接著陳男口吐白沫、臉色由白轉紫，偵查佐懷疑陳男癲癇，擔心他咬到舌頭，往他嘴裡塞了一塊布，同時請其他隊員打119報案，但由於嘴裡的布，讓陳男呼吸變得更急促。

還好特考班在實習的李英誌，在保五受訓時，曾經有同學跑步時出現類似狀況，他身邊的同學曾經是護理師，教過他初步的急救狀況，他讓陳男先側臥，拿出嘴巴裡的布，讓他暢通呼吸，最後讓陳男恢復正常呼吸，今天出院後，陳男還說第一次感謝被警方逮捕，否則自己一個人遇到這個狀況不曉得該怎麼辦。

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