公懲會將更名「懲戒法院」 掌管職務法庭

公懲會將更名為懲戒法院，專門審理公務員懲戒案件及司法官的懲戒案件。（記者吳政峰攝）

2020-02-06 22:46:49

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院6日召開第181次院會，決議通過「公務員懲戒委員會組織法」修正草案，將公懲會名稱修正為「懲戒法院」，除了將懲戒程序由一級一審制改為一級二審制，並明文規定把職務法庭移給懲戒法院掌管，草案近日將送立法院審議。

本法自1931年6月8日公布施行以來，歷經11次修正，2015年5月6日修正公布，2016年5月2日施行後，公務員懲戒案件原本以審議會方式審議，改採法院體制，懲戒案件以裁判方式為之。

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司法院指出，有鑑於懲戒新制施行迄今，外界對公懲會是否為法院仍有誤解，為求名實一致，及遵照司法院釋字第396號解釋「有關機關應就公務員懲戒機關之名稱，併予檢討修正」意旨，公懲會有更名為懲戒法院的必要。

司法院表示，現行公務員懲戒審級為一級一審制，對於被付懲戒人的權益保護並非周全，為貫徹憲法第16條對於人民訴訟權的保障，賦予當事人提起救濟的權利，發揮糾錯及權利保護功能，本次修法將公務員懲戒程序改為一級二審制。

至於審判司法官懲戒案件的職務法庭，目前名義上雖屬於司法院，但行政事務均由公懲會兼辦，本次修法正式把職務法庭移至懲戒法院下，確認地位。

目前公懲會龍頭為「委員長」，其餘合議庭成員為「委員」，未來也將分別更名為「院長」與「法官」。

司法院強調，懲戒法庭與職務法庭雖均屬懲戒法院之一部分，然二者的成員組成來源、任命程序、掌理的審判事務類型等均不相同，兩者就各自的年度司法事務分配、代理次序、法官配置，及有關法官考核、對法官為監督處分與其他與法官權利義務有重大影響等建議事項，應分別由懲戒法庭法官組成的法官會議、職務法庭法官組成的職務法庭法官會議各自議決，不應彼此侵越權限。故就上開二會議組成、召開時間、議決事項及議決程序等事項，亦應予以規範。

司法院列出9個修法案重點，分列如下：

1、配合公務員懲戒委員會更名為懲戒法院，本法關於「公務員懲戒委員會」、「委員長」、「委員」等名稱之規定，分別修正為「懲戒法院」、「院長」、「法官」。（修正條文第1條至第9條、第11條、第19條至第20條、第22條、第25條、第27條）

2、配合公務員懲戒程序將由一級一審制改為一級二審制，分別明定懲戒法庭第一審、第二審之合議庭成員人數及審判長之規範。（修正條文第4條）

3、配合法官法第47條第1項公務員懲戒委員會（本次修正更名為懲戒法院）設職務法庭之規定，分別明定職務法庭分庭審判、審判範圍及合議庭組織之依據。（修正條文第5條）

4、懲戒法院人事室、會計室及統計室，得置科員，並定其員額及官職等。（修正條文第8條、第9條）

5、政風室為機關組織應行設置之單位，明定懲戒法院政風室之設置及其組成人員之職等與職掌事項。（修正條文第10條）

6、為加速法官審理案件之效能，增設懲戒法院得置法官助理，並明定其員額及辦理事務內容。（修正條文第12條）

7、懲戒法院設法官會議及職務法庭法官會議，其會議之組成等事項分別適用及準用法官法第四章之規定。（修正條文第13條）

8、配合法官法第48條第1項但書規定職務法庭第一審懲戒案件審理程序應增加參審員2人為職務法庭合議庭成員，明定該類案件之評議組織、程序、方法，及法官、參審員在評議簿上簽名之義務。（修正條文第21條）

9、增設本法以外之其他法律所稱「公務員懲戒委員會」、「委員長」、「委員」，分別改稱為「懲戒法院」、「院長」、「法官」之規定。（修正條文第28條）

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