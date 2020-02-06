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武漢肺炎》居家檢疫男子跑超商、買遊戲光碟 最高可罰15萬

陳男違反傳染病防治法跑去超商領錢、購買遊戲光碟，警移衛生局從重裁罰。（記者李容萍翻攝）

陳男違反傳染病防治法跑去超商領錢、購買遊戲光碟，警移衛生局從重裁罰。（記者李容萍翻攝）

2020-02-06 16:45:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名33歲陳姓男子，今年1月從武漢返台，需居家檢疫14天，沒想到他5日下午因為太無聊，竟逕自離家，先跑到超商領錢後，再從楊梅跑到中壢市區買遊戲光碟，警方接獲防疫中心通報，找到他要求立即返家外，並送交衛生局從重裁罰，最高可從嚴懲處15萬元罰鍰。

楊梅警分局草湳派出所於5日下午2時26分接獲防疫中心訊息通報，陳男的防疫手機，疑似於下午2時01分出現訊號異常，警員到他住家查看，發現他在下午1時許逕自離家，調閱周邊監視器追查發現行蹤，陳男在下午2時55分回到家中。

警方表示，陳男因1月時有至武漢而實施居家檢疫，目前健康狀況良好並無發病癥狀，於2月6日可解除居家隔離，但因在家太無聊就外出到超商領錢後中壢購買遊戲光碟，被警方通知立即回家，他辯稱自己身體健康，外出時全程都有戴口罩。

楊梅警分局長林信雄表示，目前以智慧型手機建構「居家隔離」防疫追蹤系統，如「居家隔離」列管人員逕自離家，手機將發報訊息異常，警方將立即到現場處理。呼籲被列管居家檢疫民眾，目前是防疫非常時期應遵守相關規定，如違反居家隔離及檢疫規定者，最高可從嚴懲處15萬元罰鍰。

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