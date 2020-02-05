為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

持槍擄鴿 賽鴿協會前幹部：「不要動，我只要鴿子」

賽鴿協會前幹部陳敬清夥人持槍威脅運送賽鴿的司機，劫走賽鴿擄鴿勒贖，高等法院更一審今依結夥強盜罪判7年10月。賽鴿示意圖。（資料照）

賽鴿協會前幹部陳敬清夥人持槍威脅運送賽鴿的司機，劫走賽鴿擄鴿勒贖，高等法院更一審今依結夥強盜罪判7年10月。賽鴿示意圖。（資料照）

2020-02-05 22:05:42

〔記者楊國文／台北報導〕新北市新莊區賽鴿協會前幹部陳敬清缺錢花用，竟幹起擄鴿勒贖勾當，他掌握賽鴿放飛地點，夥同林介山等人持槍威脅運送賽鴿的司機「不要動，我只要鴿子」，再依賽鴿腳環編號，向鴿主勒索15萬元贖金，高等法院更一審今依結夥強盜罪，判陳7年10月、林介山4年4月、陳慶輝4年10月徒刑。可上訴。

判決指出，陳敬清曾擔任過新北市新莊區賽鴿協會幹部，熟知賽鴿運送路線，2016年7月20日上午，他夥同林介山、陳慶輝等人埋伏在基隆市北寧路賽鴿放飛處，等待陳姓司機將賽鴿運到現場。

陳敬清等人見司機到現場後，持槍抵住司機腰部威脅說：「不要動，你好好配合，我只要鴿子」，擄走2、30隻賽鴿，再依賽鴿上的腳環聯繫飼主，向5名鴿主合計勒索15萬多元贖金得手。

警方獲報後，調閱周邊監視器畫面及發話基地台位置，循線逮捕涉案的陳敬清、林介山、陳慶輝等人。

基隆地院認為，陳敬清等人均涉犯加重強盜、恐嚇取財等罪，判陳敬清9年、林介山5年6月、陳慶輝5年6月。上訴後，高院仍依加重強盜、恐嚇取財等罪，判陳敬清9年、林介山5年6月、陳慶輝5年6月，其中，除恐嚇部份不得上訴外，其餘均可上訴。

高院更一審今審結，依結夥強盜罪，判陳7年10月、林介山4年4月、陳慶輝4年10月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苗警破網鴿勒贖組織犯罪集團逮14嫌 仿假綁架面交取贖款
2019-10-07 12:37

苗警破網鴿勒贖組織犯罪集團逮14嫌 仿假綁架面交取贖款
賽鴿季正夯！ 擄鴿集團鳥網抓到的卻是「牠們」
2019-07-03 16:28

賽鴿季正夯！ 擄鴿集團鳥網抓到的卻是「牠們」
新一年投資什麼？ 翻翻債券基金投資指南吧

新一年投資什麼？ 翻翻債券基金投資指南吧
毒蟲桃竹山區擄鴿籌錢 保育大冠鷲無辜成「肉票」
2018-05-25 14:59

毒蟲桃竹山區擄鴿籌錢 保育大冠鷲無辜成「肉票」
陽明山區驚見漁網撈賽鴿 男辯：「來帶牠們回家！」
2017-11-02 18:14

陽明山區驚見漁網撈賽鴿 男辯：「來帶牠們回家！」
2阿公級擄鴿嫌犯被逮 鴿主大罵：真是太夭壽
2016-02-25 00:11

2阿公級擄鴿嫌犯被逮 鴿主大罵：真是太夭壽
「你的鴿見不到明天太陽 」飛鴿傳書勒贖200萬
2015-10-30 07:50

「你的鴿見不到明天太陽 」飛鴿傳書勒贖200萬
社會今日熱門
2020-02-05 06:28

巧合？桃市南華里4間彩券行 昨晚都開出今彩539頭獎

2020-02-05 17:26

高雄港驚見男浮屍 下腹部有老虎刺青

2020-02-05 14:53

武漢肺炎》PO「光台中確診超過五百了好嗎」 男子秒被約談送辦

2020-02-05 00:20

與高一女摩鐵玩3P 男網友偷拍還傳照嗆人GG了

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播