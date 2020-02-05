持槍擄鴿 賽鴿協會前幹部：「不要動，我只要鴿子」

賽鴿協會前幹部陳敬清夥人持槍威脅運送賽鴿的司機，劫走賽鴿擄鴿勒贖，高等法院更一審今依結夥強盜罪判7年10月。賽鴿示意圖。（資料照）

2020-02-05 22:05:42

〔記者楊國文／台北報導〕新北市新莊區賽鴿協會前幹部陳敬清缺錢花用，竟幹起擄鴿勒贖勾當，他掌握賽鴿放飛地點，夥同林介山等人持槍威脅運送賽鴿的司機「不要動，我只要鴿子」，再依賽鴿腳環編號，向鴿主勒索15萬元贖金，高等法院更一審今依結夥強盜罪，判陳7年10月、林介山4年4月、陳慶輝4年10月徒刑。可上訴。

判決指出，陳敬清曾擔任過新北市新莊區賽鴿協會幹部，熟知賽鴿運送路線，2016年7月20日上午，他夥同林介山、陳慶輝等人埋伏在基隆市北寧路賽鴿放飛處，等待陳姓司機將賽鴿運到現場。

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陳敬清等人見司機到現場後，持槍抵住司機腰部威脅說：「不要動，你好好配合，我只要鴿子」，擄走2、30隻賽鴿，再依賽鴿上的腳環聯繫飼主，向5名鴿主合計勒索15萬多元贖金得手。

警方獲報後，調閱周邊監視器畫面及發話基地台位置，循線逮捕涉案的陳敬清、林介山、陳慶輝等人。

基隆地院認為，陳敬清等人均涉犯加重強盜、恐嚇取財等罪，判陳敬清9年、林介山5年6月、陳慶輝5年6月。上訴後，高院仍依加重強盜、恐嚇取財等罪，判陳敬清9年、林介山5年6月、陳慶輝5年6月，其中，除恐嚇部份不得上訴外，其餘均可上訴。

高院更一審今審結，依結夥強盜罪，判陳7年10月、林介山4年4月、陳慶輝4年10月徒刑。

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