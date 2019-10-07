苗警破網鴿勒贖組織犯罪集團逮14嫌 仿假綁架面交取贖款

2019-10-07 12:37

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局刑事警察大隊最近接獲線報，指蕭姓男子為首的犯罪集團，為牟取暴利，長期佔據中部山區網鴿勒贖，苗栗警方今天宣布偵破，逮14嫌救回3賽鴿，該集團除分工縝密，甚至仿假綁架面交詐欺模式，與被害人約在高速公路交流道下以面交方式取得贖款，向鴿主恐嚇取財每隻6千至1萬2千元不等之贖款，受害鴿主高達40名，遇有不從，即將網獲鴿子殺害或剪翅警告，讓鴿主恨得牙癢癢。

苗栗縣長徐耀昌今天頒發破案獎金，表揚專案小組成員打擊不法的辛勞。

警方專案小組押解犯嫌深入苗栗縣大湖鄉關刀山區發現4具大型非法捕鴿網，網內尚有1隻珍貴稀有保育類動物「鳳頭蒼鷹」中網，而活活曝曬致死，警方隨即拆除大型網具，避免再有賽鴿及鳥類受困，並依違反野生動保育法究辦。

警方查出，以苗栗縣蕭姓男子（61歲）為首的犯罪集團，係具組織性及專業分工之網鴿勒贖集團，成員區分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等細密分工。

該集團還勾結訓練鴿車司機，通報鴿車規劃訓練路線，分別在苗栗縣三義、大湖及台中市大坑、新社山區架設大型鳥網，以強力彈弓發射綁上紅色彩帶的鉛彈驚嚇賽鴿，讓牠們受到驚嚇俯衝閃躲下誤入鴿網，俟賽鴿中網後，以賽鴿腳環上之電話恐嚇被害人將贖款匯入指定人頭帳戶。

該集團為防止警方及鴿會上山砍網查緝，常於鴿網架設路徑布灑鐵釘、設置捕獸夾等陷阱，嚴重危害生態環境。

案經專案小組長期跟監、蒐證，並配合警政署此次全國同步掃黑行動專案，報請苗栗地檢署指揮偵辦，10月初統合警力共90餘名，兵分多路分持拘票、搜索票在苗栗縣、台中市、新北市及嘉義縣等處所，同步執行搜索、拘提，逮捕蕭姓主嫌及組織成員共計14人到案。

現場查扣不法所得10萬3800元、存摺8本、提款卡16張、賽鴿3隻、透明網繩、掃刀、感應式警報器、對講機等作案工具，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、恐嚇取財、竊盜等罪嫌移送苗栗檢方偵辦，檢方諭知交保候傳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法