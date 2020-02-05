「斬手專案」拚績效涉偽造文書 新北6警判刑

海山警分局先前移送詐欺嫌犯情形。（資料照）

2020-02-05 15:49:52

〔記者王定傳／新北報導〕查緝詐騙集團車手，警政署列為治安重點，展開「斬手專案」，但新北市海山、三峽、永和3警分局6名員警，為爭取績效和功獎，偽造通知書等公文，向檢方騙拘票逮人；新北地院依公務員假借職務上方法剝奪他人行動自由等罪，判6人1年至2年不等徒刑，其中2警認罪獲緩刑3年。

檢方調查，警方有調查犯罪或蒐集證據必要時，得使用通知書，通知犯罪嫌疑人到場詢問，經合法通知，無正當理由不到場者，得報請檢察官核發拘票，且通知書要由司法警察機關主管簽名。

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不料，卻有6名員警不按規定行事，例如，2018年間，海山分局海山派出所林姓警員、海山分局偵查隊魏姓警員，未依規定由分局長簽章核發到案通知書，竟製作記載不實事項的「寄存送達通知書」、「送達證書」，表示沒遇到犯罪嫌疑人，也無人可代收，以此向檢察官聲請拘票獲准逮人。

另外，2018年3月15日，海山分局文聖派出所方姓、蔡姓（已調往高雄）警員，到一名嫌疑人住處張貼通知書，卻把送達日偽造成「3月1日與3月7日」，甚至記載：「未會晤本人亦無收領文書之同居人」，以此聲請拘票逮人。

除上述3警外，檢方查出還有3名員警以類似手法犯案，例如海山分局偵查隊魏姓警員、三峽分局賴姓偵查佐及永和分局永和派出所賴姓警員；法院審理時，除文聖派出所方姓、蔡姓2警認罪外，其餘4警均否認犯行。

合議庭判定6警均有罪，並斥責他們為達成績效與功獎而偽造文書，所為除影響司法警察公文書的公信力，動搖警察人員信譽外，更破壞檢警長久以來的信賴關係，陷司法偵查機關於不義，敗壞國家法紀。

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