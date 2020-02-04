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16票打敗原里長 找親友入籍違反《選罷法》被判1年半

高雄林園區中汕里里長當選人黃國發找親友移藉投自己一票，被高雄地院判有罪。（翻攝自黃國發臉書）

高雄林園區中汕里里長當選人黃國發找親友移藉投自己一票，被高雄地院判有罪。（翻攝自黃國發臉書）

2020-02-04 12:46:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前年9合1選舉時，高雄林園區中汕里有兩人競逐里長之位，挑戰者黃國發得票825票，小贏尋求連任的里長16票，但卻被調查局查出他在選前把沒有實際居住在里內的親友移籍至中汕里投他一票，高雄地院依違反《選罷法》重判黃國發1年6月，遞奪公權3年，全案仍可上訴。

判決指出，黃國發在2018年參選林園區中汕里長時，把兒子、2位哥哥、2位姪子的戶籍從外地移至里內，以人為操縱方式增加選舉權人的選票；由於中汕里的里長選舉為小區域選舉，黃將親友的戶籍移至里內的舉動（俗稱幽靈人口），足以影響選舉結果。

開票當天，黃國發以825票的得票數，贏過尋求連任的李姓里長809票，小贏16票，黃雖贏得里長選戰，但卻被警調查出他涉嫌以幽靈人口的不正當手段贏得選舉；高雄地院審理時，黃否認犯行，辯稱是里民叫他出來選里長，他哪有什麼罪，不能這樣誣賴他有罪。

合議庭法官另傳喚其他涉案的親友到庭時，親友坦承犯行，並查出黃參選里長前，都是住在隔壁東汕里，他和親友移籍至中汕里的處所是里長競選服務處，不符《選罷法》明文規定應有「在各該選舉區繼續居住4個月以上」，加上他犯後態度不佳，毫無反省悔悟之心，因此重判他徒刑1年6月，遞奪公權3年，其餘涉案親友也別被判刑8月至3月不等刑期。

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