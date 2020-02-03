角頭自詡「土地公」橫行新北 警破門攻堅逮人

2020-02-03 21:55:19

〔記者王宣晴／新北報導〕35歲的陳姓竹聯幫角頭擁搶自重，在新北市地區自稱為「土地公」帶頭暴力討債，犯下擄人、毀損、傷害等罪嫌，被警方提報為治平掃黑對象，昨日在三重地區被警方逮捕，起獲2把槍械，全案依違反組織犯罪條例、槍砲等罪嫌送辦。

據查證，陳姓角頭加入竹聯幫玄月會，橫行新北市泰山、林口、樹林一帶，並自詡為「土地公」，帶著小弟暴力討債、鬥毆滋事，上月，陳男與人有6萬元的債務糾紛，沒想到竟遭過去的小弟，現在為仁堂明仁會分會長的20歲陳姓男子嗆聲：「身為角頭大哥，連幾萬塊都拿不出來」，陳姓角頭因此懷恨在心。

陳姓角頭便烙人將陳男強押倒樹林區痛毆，更持槍塞進陳男口中教訓，要求陳男錄製道歉影片，事後更將影片PO網立威，陳男的現任大哥見狀覺得沒面子，竟如法炮製，將陳姓角頭的2名小弟擄走痛毆，一樣錄製影片PO網。

陳姓角頭見狀擔心自己也遭擄，竟跑到警局尋求警方保護，事後還在臉書對陳男等人嗆聲：「要報仇就來警局找我啊！」警方介入調查釐清，雖然陳姓角頭及陳男等人皆不願提告，但警方訊後仍依妨害自由罪嫌將雙方送辦。

警方深入調查，發現陳姓角頭除了私刑事件外，前年在台中犯下恐嚇取財案件，去年12月又因投資糾紛，率眾砸毀林口某車行內的多輛超跑、雙B名車，害店家損失近千萬元，警方也掌握陳姓角頭擁槍自重，暴力討債、鬥毆滋事等罪行。

警方昨日見時機成熟，率大批警力荷槍實彈前往陳姓角頭位於三重的住處查緝，破門後當場逮到陳姓角頭及3名小弟，起獲2把道具槍和空氣槍、44發子彈、手銬、刀械、偽造車牌等證物，訊後依組織犯罪條例、槍炮等罪嫌將4人移送法辦。

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