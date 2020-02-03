驚悚影片曝光！彰濱10車連環撞1死3傷 機車騎士慘爆頭

驚悚影片曝光！貨櫃車高速追撞9輛車後墜河，機車騎士慘遭爆頭。（記者湯世名翻攝）

2020-02-03 15:49:11

〔記者湯世名／彰化報導〕驚悚！彰濱工業區今天上午發生的連環大車禍，最新追撞影片曝光，影片中只見貨櫃車高速下省道台61線西濱公路匝道後，先追撞匝道口處的4輛車，再高速衝撞斜對面在鹿工路口停等紅燈的5輛貨車、休旅車與機車，再撞破水泥護欄後衝入吉安水道，其中郭姓機車騎士慘被輾過爆頭當場慘死，貨櫃車陳姓駕駛肋骨骨折，另2名轎車駕駛輕傷，警方不排除是貨櫃車煞車失靈釀禍，已展開調查。

驚悚影片曝光！貨櫃車高速追撞9輛車後墜河，機車騎士慘遭爆頭。（記者湯世名翻攝）

事故發生後，在台61線匝道出口處被追撞的賓士車駕駛指出，事故發生前他開車在西濱公路上時，就曾看到這輛貨櫃車開在前方沿路開在最外側車道且打雙黃燈，後來超越這輛貨櫃車後下彰濱出口匝道，正好遇到紅燈停車，沒想到短短幾分鐘內就被貨櫃車從後方猛烈追撞，實在嚇死人了。

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驚悚影片曝光！貨櫃車高速追撞9輛車後墜河，機車騎士慘遭爆頭。（記者湯世名翻攝）

另名當時在鹿工路停等紅燈的休旅車駕駛則指出，當時他看到該輛貨櫃車高速下匝道，好像沒有煞車一樣連續追撞多輛車，他當下猛踩油門想要逃離，不料仍被撞到車身，隨即看到貨櫃車又衝破護欄衝到橋下河床，「碰撞聲之大有如砲彈打到一樣，太恐怖了！」

驚悚影片曝光！貨櫃車高速追撞9輛車後墜河，機車騎士慘遭爆頭。（記者湯世名翻攝）

警方、消防人員趕往現場搶救，初步清點共有貨櫃車、大貨車、7輛轎車與小貨車、1輛機車慘遭撞擊，現場地面滿是車輛零件與油漬，貨櫃車墜入河床因撞擊力道猛烈，貨櫃整個與車身分離，車頭嚴重毀損，45歲的陳姓駕駛肋骨骨折，須住院治療，另黃姓、陳姓轎車駕駛僅受輕傷。

驚悚影片曝光！貨櫃車高速追撞9輛車後墜河，機車騎士慘遭爆頭。（記者湯世名翻攝）

不過慘遭撞擊的27歲郭姓機車騎士則疑被貨櫃車輾過，當場爆頭慘死，機車嚴重毀損，家屬接獲噩耗趕抵現場時當場失聲痛哭，直呼：「怎麼會這樣！」

驚悚影片曝光！貨櫃車高速追撞9輛車後墜河，機車騎士慘遭爆頭。（記者湯世名翻攝）

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