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首頁　>　社會

武漢肺炎》國家徵用醫療口罩 調查局專案情蒐亂疫劣行

調查局即日起啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，除了查緝囤積、哄抬口罩價格及標示不實的黑心口罩，並情蒐疫情假訊息，以免有人從中作亂獲利。（資料照）

調查局即日起啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，除了查緝囤積、哄抬口罩價格及標示不實的黑心口罩，並情蒐疫情假訊息，以免有人從中作亂獲利。（資料照）

2020-02-01 13:22:57

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎持續擴散，WHO上月30日把疫情提高至「國際公共衛生緊急事件」，台灣也隨即宣布徵用一般醫用口罩及外科手術口罩，為了避免不肖業者趁機囤積賺錢，調查局即日起啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，除了查緝囤積、哄抬口罩價格及標示不實的黑心口罩，並情蒐疫情假訊息，以免有人從中作亂獲利。

政府日前宣示「防疫視同作戰」及「防疫不容有破口」，醫用及外科口罩已成戰略物資，由衛生福利部統一徵用調配，行政院也把該兩類口罩列為「生活必需用品」，任意囤積或哄抬價格，將可能觸犯刑法及傳染病防治法，最重分可處3年及7年徒刑，調查局為了因應政策查緝、穩定民心，火速啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」。

調查局表示，專案從昨日啟動，已責令全國各外勤處站調查官，積極蒐報並嚴查哄抬、囤積口罩等相關防疫物資，此外，為免假訊息流竄，也請調查官強化蒐集散布傳染病疫情謠言或不實訊息等違反刑法第251條及傳染病防治法第61條至63條規定的案件。

調查局強調，將針對市面所販售的防疫口罩，全面查緝有無逾期、標示不實、誆稱療效或回收使用的黑心口罩，一旦查獲將從嚴速偵速移，以有效遏止不法，降低民眾恐慌、維護防疫物資管控及調度。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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調查局呼籲，民眾遇有哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接獲疑似疫情假訊息，請即時就近通報調查局各外勤處站，或撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處，並請配合行政院及中央流行疫情指揮中心等主管機關公布的疫情及防護資訊，一同攜手防疫。

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