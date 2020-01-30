台南刑事小隊長大風吹 市警局：還有下一波

台南市警局年後首波調動26位小隊長，並表示未來將會對偵查佐與偵查隊副隊長做調整。（資料照，記者王捷攝）

2020-01-30 23:37:18

〔記者王捷／台南報導〕同單位耕耘6年的115位刑事人員，5年來只有6人因案記功，台南市警局因此在年前提出「8年計畫」，30日宣布調動26位同單位服務滿8年的資深小隊長，其中市警五分局共有4位小隊長輪調，是全台南最多，市警局強調，將有下波調動，是針對偵查佐與偵查副隊長。

有刑事警官認為，刑事人員可貴處能明查暗訪地方關係，加上臉書與IG流行，減輕刑事人員深入人際關係的負擔，但部分深耕地方的刑事人員，沒有反應在績效上。年前提出計畫後，有小隊長抱怨，認為自己已是「士官長」階級，不需要升官，因此功獎會給小隊員，以功獎數評斷並不公平。

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但刑大後續調查，滿8年的小隊長，小隊整體的功獎數也不高，因此才會先調整小隊長，突破自辦案件低落的瓶頸。

刑大認為，目前各分局的刑事小隊士氣很低，反應速度跟不上網路社團，常在案發後網路社群已PO出影片、地方角頭已PO文嗆聲，仍未掌握狀況，沒有表現出深耕地方的實力，不曉得是知情不報，或是了解不深。而且自辦案件數太低，連派出所送來的案件也未確實發展，所以才會做出調動的決定，重新培養刑事人員的敏銳度。

市警局強調，這次26位資深小隊長調動前，已做了一波偵查隊長的調動，有部分小隊長的評價很高、績效也卓越，市警局與刑大都曉得，但考慮績效與公平性才做出全面調動，近期將會再規劃一波調動，是針對資深偵查副隊長以及偵查佐，為了維護台南未來的治安，這是必要之痛。

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