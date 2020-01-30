裝憂鬱10年詐保5千萬 一家8口全起訴

張姓婦人的小姑（見圖）涉裝病詐領保險金，被移送台北地檢署。（資料照）

2020-01-30 09:49:57

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署主任檢察官黃珮瑜先前參加保險詐欺相關座談會，席間聽聞花蓮有一家族疑似有異常請領理賠金的情形，主動分案調查發現，以50多歲張姓婦人為首的原民家族，涉冒充精神疾病患者，向3家人壽公司詐領理賠金，10年來詐得5千多萬元，前年底發動搜索及約談後，今依詐欺等罪將張婦家族等8人起訴。

檢調調查，張婦最初是向承保她案件的林姓女保險業務員借錢，她無法償還百萬元欠款，林女便教她裝病詐保，她以此手法還清欠款後，仍食髓知味持續詐保，因她一家人請領保險理賠的頻率異常，因而被人壽公司察覺。

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自2008年起，張婦一家人陸續以裝病方式，到台北榮總、陽明、花蓮基督教門諾醫院、花蓮慈濟、北榮鳳林分院、國軍花蓮醫院等多家醫院，假裝罹患憂鬱症或環境適應障礙症等症狀，使醫師做出錯誤診斷後，入院接受精神疾病治療。

張婦一家人出院後，向多家承保的保險公司申請住院及失能等理賠給付，10年來向3家承保的保險公司詐領逾5千萬元理賠金，僅針對張婦女兒詐領的部分，即多達1千多萬元。

本案起源於北檢打擊民生犯罪專組的主任檢察官黃珮瑜，先前出席財團法人保險犯罪防制中心所舉辦的保險相關座談會，席間有人向她透露，指花蓮有一個原民家族，長期以罹患精神疾病住院為由請領理賠金，疑涉詐欺，她為此主動分案調查，揭發詐保真相。

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