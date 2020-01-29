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首頁　>　社會

湧浪打翻船 蘭嶼2名海釣客落海失聯

台東蘭嶼朗島外海傳釣客落海失聯。（記者陳賢義翻攝）

台東蘭嶼朗島外海傳釣客落海失聯。（記者陳賢義翻攝）

2020-01-29 10:35:57

［記者陳賢義／台東報導］台東蘭嶼朗島外海今傳海釣客落海意外，3名遊客向當地民眾借船出海垂釣，疑因引擎故障失去動力，繼而被層層湧浪打翻，其中楊姓遊客自行游上岸，另2名林姓及楊姓遊客不見蹤影，警消與海巡人員據報馳援，現正展開陸海搜尋。

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