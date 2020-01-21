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強力搖頭丸單月釀27死 法務部下令追查來源

此為俗稱強力搖頭丸的PMMA。（照片擷取至法務部反毒大本營官網）

此為俗稱強力搖頭丸的PMMA。（照片擷取至法務部反毒大本營官網）

2020-01-21 22:59:11

〔記者吳政峰／台北報導〕總統蔡英文上任後強力執行掃毒政策，4年來已具初步成效，尤其新興毒品的死亡案例下降程度最為明顯，沒想到去年12月突然劇烈上升，單月新增30起死亡案件，更驚人的是其中27名死者體內驗出俗稱「強力搖頭丸」的PMMA，極度異常，法務部已下令要求高檢署統合全國警政機關全力溯源，查明誰在後面搞鬼。

法務部指出，法醫研究所通報2019年12月毒物檢驗的相驗及解剖案件中，死者體內驗出新興毒品共有30件，其中含PMMA（對甲氧基甲基安非他命paramethoxymethamphetamine，俗稱：強力搖頭丸）的成分則有27件，屬於二級毒品MMA的異構物，毒性強度高於甲基安非他命4倍以上。

法務部解釋，由於PMMA的毒性作用較慢，施用者常因無感而重複施用使用，帶藥效發作時已不知不覺過量，致死率極高，又被稱為DEATH（死亡）；此類毒品成本較低，製程較快，常被當成MDMA（搖頭丸）的替代物，並以仿用時下流行圖標的咖啡包吸引年輕人，

法務部表示，行政院於2017年下半年，通過「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，作為政府反毒的行動方針並據以執行後，2018年因新興毒品死亡案件為45件，較2017年的100件下降幅度高達55%，顯示遏止新興毒品已有初步成效，沒想到2019年12月毒品致死相驗案件中，竟有高達9成的死者體內驗出PMMA，不同以往每月份僅有零星案例，離奇暴增，顯有異常。

為免PMMA擴散蔓延，法務部1月間邀集高檢署、調查局、刑事局及法醫所，召開3次會議研商，針對PMMA的問題做出三項決議：

一、檢察及司法警察機關加強檢驗所查獲的混合式毒品，尿液分送法醫所、調查局及刑事局檢驗有無PMMA，如有驗出，除函知原送驗機關外，並請函送高檢署，以利統合指揮查緝。

二、高檢署統合各地檢察署指揮司法警察機關，全力查緝溯源。

三、各檢察、司法警察機關適時發佈新聞，提醒民眾注意及防範。

法務部強調，依目前毒品查緝實務，施用混合毒品的型態日益繁多，且因混合毒品成分複雜，施用後所造成的危險性及致死率均高於施用單一種類者，為加強遏止混合毒品擴散，去年通過的「毒品危害防制條例」修正案，增訂販賣混合二種以上毒品者，加重其刑至二分之一之規定，今年1月15日公布施行，同時搭配加強查緝與斷根溯源政策，遏止毒害。

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