嫖妓氣跑老婆 工程師竟告援妹求償700萬

梁姓工程師被援交妹告性侵，老婆氣得離婚，梁男獲判無罪後，反向援妹求償700萬。（示意圖）

2019-11-22 23:18:42

〔記者吳政峰／台北報導〕梁姓工程師2016年透過網路結識援交女小婷（化名），完事後卻被小婷指控性侵，告上法院，老婆氣得離婚，梁男獲判無罪後，反向小婷求償700萬元，一審被駁回，他不死心，上訴二審改求償60萬元，惟高院認為小婷沒有誣陷梁男的必要，日前仍判免賠，全案確定。

梁男控訴，2016年間上網聊天室結識小婷，雙方談妥以1小時2000元性交易，他先到新北市三重區載她，再到商務旅館嘿咻，沒想到事後小婷竟向檢察機關檢舉，指他自稱警察，要脅她配合性交，害他被依妨害性自主罪移送法辦。

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一審認定梁男假冒警察性侵小婷，判刑3年4月，二審高院則認為性侵罪嫌不足，改判無罪，梁男因而反告小婷誣告，求償700萬元，檢察官認為誣告證據不足，不起訴小婷，法官也認為700萬元賠償金沒有依據，駁回其訴。

梁男不滿，提出上訴，指自己雖然獲判無罪，但偵審過程名譽與社會評價受損，工作大受影響，甚至連老婆都跑了，經計算工作損失、離婚損害、增加生活支出、名譽權損害、離婚精神賠償共計700萬元應屬妥適，就算不賠700萬元，也應賠60萬元。

合議庭發現，梁男所提供的行車紀錄器雖然錄到他自稱「工程師」，但聲音忽大忽小，且未提供全程檔案，難以綜觀前後脈絡，以目前的音效軟體技術來看，不能排除有剪接的可能。

而小婷指控，當天梁男掏出疑似警察的證件，又對兩位迎面而來的警察喊「學長」，借以要脅她挽手假扮成情侶，梁男則反駁說，當天的警察作證稱不記得有被喚過學長，可見小婷說謊；合議庭認為，員警事隔兩年才出庭作證，怎麼可能精確記得這種枝微末節的事。

合議庭認為，小婷與梁男素昧平生，不相識也無仇恨，沒有誣陷梁男的必要，且誣告、偽證均獲檢察官不起訴，就算梁男刑事部分獲判無罪，仍無法說服法官小婷有刻意詆毀其名譽的動機，評議後仍認為小婷免賠，駁回梁男上訴。

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