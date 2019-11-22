蘇澳海巡幫殯葬業者搶無名屍？遭質疑圖利特定人士

薛姓殯葬業者協助將遺體撈上岸，最終卻被海巡隊員趕走。（讀者提供）

2019-11-22 13:20:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮薛姓殯葬業者指控，近期在頭城海域接獲通報，海面上有一具無名屍，他前往幫忙；不料，才剛將遺體打撈上岸並放入屍袋，蘇澳海巡隊一名隊員竟帶著蘇澳的殯葬業者到場搶生意，不但不客氣的要求他離開，還更換屍袋，讓他非常氣憤，質疑海巡不尊重死者，還涉嫌圖利特定業者；蘇澳海巡隊回應，因為不知道有殯葬業者在場，才會通知蘇澳業者，都是誤會。

薛姓業者於11月19日上午約9點，接獲頭城地區的漁船船主與義消通報，石城附近海域發現1具遺體，他隨即帶著賴姓禮儀人員，一同前往石城海域關心協助打撈，約於當天9點44分，將遺體放在屍袋內，並打撈上岸，開始檢查遺體是否有隨身物件，以便確認身分。

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不料，一名身著黑色上衣的蘇澳海巡隊員，約於上午10點20分帶著蘇澳當地的殯葬業者抵達現場；薛姓業者說，海巡隊員當下用很強硬的語氣，要求他離開，說讓他們帶來的殯葬業者處理遺體，是SOP流程，並且當下立即更換遺體屍袋，把他的屍袋退還給他。

薛姓殯葬業者說，過去根本沒有海域遺體，非要給特定殯葬業者處理的規定，這項業務更沒有任何公家機關外包，海巡隊員這樣協助他人搶生意的行為，不但有失公平，還有圖利特定廠商的嫌疑。

薛姓殯葬業者說，況且基於對遺體的尊重，他被趕走就算了，何必更換屍袋，上面又沒有他公司任何標誌，退給他的屍袋基於衛生也不能重複使用，他並不是介意當天的工作被搶走，且就算做了也不一定能賺到錢，但實在無法苟同當天海巡隊員的行為。

蘇澳海巡隊回應，只要海域發現無名屍，海巡都會先叫殯葬業者到場處理，當天發生的事情都是誤會，海巡隊員趕到現場，並不知道已經有殯葬業者在場，才會依照過去處理流程，叫蘇澳當地的殯葬業者到場，絕對沒有圖利特定廠商。

蘇澳海巡隊也坦言，當天對於與殯葬業者溝通時，的確因為語氣不好，發生一些不愉快，會盡力與該業者溝通，盼能化解誤會。

警方也到場協助處理無名屍。（讀者提供）

薛姓殯葬業者協助將遺體撈上岸，最終卻被海巡隊員趕走。（讀者提供）（記者林敬倫攝）

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