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毛毛的！死亡車禍肇事車輛 擋風玻璃竟出現鬼臉

南投縣埔里鎮台14線埔霧公路，昨天下午發生車輛對撞事故，造成1名89歲老翁不幸傷重不治。（民眾提供）

南投縣埔里鎮台14線埔霧公路，昨天下午發生車輛對撞事故，造成1名89歲老翁不幸傷重不治。（民眾提供）

2019-11-22 09:17:06

〔記者佟振國／南投報導〕擋風玻璃上怎麼出現鬼臉？南投縣埔里鎮省道台14線埔霧公路昨天下午發生車輛對撞事故，更造成1名89歲老翁傷重不治，民眾拍下事故照片PO網，提醒路過駕駛人小心開車，但有眼尖網友發現肇事的自小客車擋風玻璃，竟出現一幅表情猙獰的鬼臉，直呼讓人看了真的會起雞皮疙瘩。

埔里鎮台14線埔霧公路62公里處，昨天下午發生死亡車禍，1部自小客車由仁愛往埔里方向行駛，疑似疲勞恍神，車輛跨越至對向車道，與埔里往霧社方向的自小貨車迎面對撞，小貨車頭嚴重受損，也造成小貨車駕駛、乘客受傷，送台中榮總埔里分院救治，但乘客89歲何姓老翁仍因傷勢過重，急救無效宣告不治，肇事責任由警方進一步調查釐清。

車禍造成雙向交通受阻，有民眾拍下事故照片PO網，提醒路過的駕駛小心開車，以策安全，也避免影響事故處理進度，但有眼尖的網友發現在肇事自小客車的擋風玻璃上，竟出現清晰的鬼臉，且表情猙獰，表示讓人看了會起雞皮疙瘩，也有網友回應「真的超毛的啦！」

但也有網友認為擋風玻璃上的鬼臉，應該是道路邊坡上方的樹木枝葉的縫隙與影子所造成，不要自己嚇自己。

民眾拍下車禍事故照片，竟在肇事自小客車的擋風玻璃上，出現一個鬼臉，讓人直呼毛毛的！（民眾提供）

民眾拍下車禍事故照片，竟在肇事自小客車的擋風玻璃上，出現一個鬼臉，讓人直呼毛毛的！（民眾提供）

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