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與勒索魚塭嫌犯駁火約20槍 警員直呼險沒命！

礁溪警方今天前往基隆要圍捕涉嫌寫恐嚇信勒索養殖魚塭的陳姓犯嫌，不料，陳嫌卻持槍與警方駁火，雙方開了約20槍；此案的辦案人員說，真的差點就沒命。（記者林敬倫攝）

礁溪警方今天前往基隆要圍捕涉嫌寫恐嚇信勒索養殖魚塭的陳姓犯嫌，不料，陳嫌卻持槍與警方駁火，雙方開了約20槍；此案的辦案人員說，真的差點就沒命。（記者林敬倫攝）

2019-11-21 17:36:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪警方今天前往基隆要圍捕涉嫌寫恐嚇信勒索養殖魚塭的陳姓犯嫌，不料，陳嫌卻持槍與警方駁火，雙方開了約20槍；此案的辦案人員說，雖然早就掌握陳嫌有槍，個性也很衝，有穿防彈衣預防駁火做準備，但陳嫌真的開槍還是讓人心驚，因為距離真的很近，差點就沒命。

有販賣毒品前科的陳嫌，涉嫌寄恐嚇信及含有有毒氰化物粉末給宜蘭地區4間養殖魚塭業者，遭到警方鎖定，員警依照陳嫌於恐嚇信中的人頭帳戶，抽絲剝繭，才鎖定陳嫌，並經多日埋伏布線，今才從宜蘭北上基隆，佈下天羅地網。

不料，警方在基隆巷弄內，開車前後包抄陳嫌車輛，並下車準備上前逮捕，陳竟突然搖下車窗，從車內開槍，雙方駁火20幾槍，陳最終因車輛水箱破射破，見已無逃跑可能，才開槍自戕身亡。

辦案人員說，雖然早就掌握陳嫌有槍，過去也有對警開槍的紀錄，所以追捕時，所有人員都有穿著防彈衣，並做好駁火的準備，但陳嫌真的開槍時，因為距離太近，還是讓人感到害怕，真的差一點就沒命，還好所有投入此案的人，都沒有受傷。

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