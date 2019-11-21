為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

在基隆與警駁火自戕亡 陳嫌勒索信曝光

陳嫌涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者，勒索信在案發後曝光，內容除了寫到「無奈地選上您」，還要求業者3天內匯30萬元，否則後果自行承擔，讓受害業者人心惶惶。（記者林敬倫翻攝）

陳嫌涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者，勒索信在案發後曝光，內容除了寫到「無奈地選上您」，還要求業者3天內匯30萬元，否則後果自行承擔，讓受害業者人心惶惶。（記者林敬倫翻攝）

2019-11-21 16:47:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕46歲陳家輝今天近中午在基隆遇警追捕攔查，竟對警開槍，警匪駁火20幾槍，陳嫌最終舉槍朝太陽穴開槍自戕身亡；據了解，陳男涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者，才會遭到警方追捕，勒索信在案發後曝光，內容除了寫到「無奈地選上您」，還要求業者3天內匯30萬元，否則後果自行承擔，讓受害業者人心惶惶。

據了解，陳嫌平日活躍於基隆，個性火爆，上個月初開始，他涉嫌利用google地圖，隨機找宜蘭地區魚塭，寄送恐嚇信件，礁溪有3間養殖魚塭業者受害，員山則有1間，讓當地養殖魚塭業者們人心惶惶。

信件內容寫到，「這次無奈請你們幫忙，事態嚴重無奈的選上您，這物品飼主都知道是什麼，請於3天內將30萬元匯入帳戶，如未入帳戶，這商品會有甚麼後果應該都知情，只要有第3人知道此事，後果自行承擔。」還附上一個人頭帳戶。

有受害業者說，他收到信後，還收到一包類似毒品的東西，他覺得很害怕，才會向警方報案，他知道也有很多業者受害，所以並沒有付錢，因為以為是詐騙集團，報案後心裡比較安心。

受害業者說，這是他第一次收到恐嚇信，早期大多是收到詐騙的恐嚇電話，警方破案後，心裡會比較放心，很感謝警方很用心地處理這個案子。

相關新聞連結：
獨家》宜蘭警跨區基隆追捕毒犯駁火 嫌犯自戕亡
基隆與警駁火嫌 曾寄有毒物質與恐嚇信勒索宜蘭魚塭業者

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳嫌涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者。（記者林敬倫翻攝）

陳嫌涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者。（記者林敬倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
跟拍前女友不倫戀勒索50萬 男倒賠20萬換緩刑
2019-09-27 22:46

跟拍前女友不倫戀勒索50萬 男倒賠20萬換緩刑
裝黑道砸店籌罰金？ 通緝犯喊冤：只是不爽
2019-09-18 19:36

裝黑道砸店籌罰金？ 通緝犯喊冤：只是不爽
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播