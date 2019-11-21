在基隆與警駁火自戕亡 陳嫌勒索信曝光

陳嫌涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者，勒索信在案發後曝光，內容除了寫到「無奈地選上您」，還要求業者3天內匯30萬元，否則後果自行承擔，讓受害業者人心惶惶。（記者林敬倫翻攝）

2019-11-21 16:47:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕46歲陳家輝今天近中午在基隆遇警追捕攔查，竟對警開槍，警匪駁火20幾槍，陳嫌最終舉槍朝太陽穴開槍自戕身亡；據了解，陳男涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者，才會遭到警方追捕，勒索信在案發後曝光，內容除了寫到「無奈地選上您」，還要求業者3天內匯30萬元，否則後果自行承擔，讓受害業者人心惶惶。

據了解，陳嫌平日活躍於基隆，個性火爆，上個月初開始，他涉嫌利用google地圖，隨機找宜蘭地區魚塭，寄送恐嚇信件，礁溪有3間養殖魚塭業者受害，員山則有1間，讓當地養殖魚塭業者們人心惶惶。

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信件內容寫到，「這次無奈請你們幫忙，事態嚴重無奈的選上您，這物品飼主都知道是什麼，請於3天內將30萬元匯入帳戶，如未入帳戶，這商品會有甚麼後果應該都知情，只要有第3人知道此事，後果自行承擔。」還附上一個人頭帳戶。

有受害業者說，他收到信後，還收到一包類似毒品的東西，他覺得很害怕，才會向警方報案，他知道也有很多業者受害，所以並沒有付錢，因為以為是詐騙集團，報案後心裡比較安心。

受害業者說，這是他第一次收到恐嚇信，早期大多是收到詐騙的恐嚇電話，警方破案後，心裡會比較放心，很感謝警方很用心地處理這個案子。

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陳嫌涉嫌寫恐嚇信、寄有毒物質勒索宜蘭地區養殖魚塭業者。（記者林敬倫翻攝）

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