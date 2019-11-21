男遭消防車撞命危 家屬向媽祖求籤後都哭了

鄧姓男子與消防車發生碰撞，鄧男彈飛昏迷，急救至今仍命危。（記者湯世名翻攝）

2019-11-21 11:45:24

〔記者湯世名／彰化報導〕南投縣草屯鎮18日下午傳出雜草火災，消防分隊滅火結束任務返隊途中，不料竟與行走在路旁的1名鄧姓男子發生碰撞，鄧男彈飛昏迷，急救至今仍命危，家屬連日來向白沙屯拱天宮媽祖、南瑤宮媽祖求籤，都得到好籤，其中拱天宮媽祖還是上上籤，家屬燃起莫大希望，今天前往彰基加護病房探視時仍傷心哭泣，並說，鄧男當天是去捐錢做善事，怎料中途會發生車禍，希望媽祖保佑趕快清醒。

彰基指出，鄧姓男子經連日搶救，至今天昏迷指數仍只有3分，插管中，腦部缺氧性病變，肝臟撕裂傷有稍微腹水，頸椎第一節C1及C2脫位，瞳孔放大，沒有光反應，生命有極度危險，醫院持續積極搶救中。

請繼續往下閱讀...

鄧男在加護病房搶救中，其妹妹昨天去苗栗縣白沙屯拱天宮向媽祖祈求保佑他趕快清醒過來，度過難關，並希望大家幫她哥哥集氣，讓他快快好起來，明年再一起跟大家當香燈腳，白沙屯媽祖保佑。網友也紛紛留言為鄧男加油祈福打氣，並說吉人自有天相，媽祖會庇佑他好起來。

白沙屯媽祖籤詩上的「疾病」類寫著身躬康泰、消災解厄，抽到上上籤的家屬燃起莫大希望；鄧男的父親今天也到彰化市南瑤宮求籤向媽祖祈福，結果抽到「疾病」類寫著有驚無險，也是屬於好籤，家屬更認為鄧男一定會好起來。

彰基加護病房今天開放家屬進入探視病患，鄧男的父母與妹妹都前往探視，其父母仍難掩傷心在病房外抱著哭泣。母親傷心說親朋好友都去幫忙祈求神明保佑，希望她兒子趕快好起來。鄧男的妹妹則說，她哥哥當天是要去郵局轉帳，沒想到中途竟發生車禍，且她們質疑當天出勤的消防車行車紀錄器竟然是故障，她們無法接受，先等患者清醒後再來談後續的責任問題；這兩張籤詩都是好籤，希望媽祖保佑趕快清醒，日後還要繼續復健。

鄧姓男子發生碰撞，鄧男彈飛昏迷，急救至今仍命危，雙親今到醫院探視不禁抱著哭泣。（記者湯世名翻攝）

鄧姓男子發生碰撞，鄧男彈飛昏迷，急救至今仍命危，家屬向媽祖祈福求籤抽到好籤，都相信鄧男會好起來。（記者湯世名翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法