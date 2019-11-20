焚殺博士生「借屍還魂」曾4度判死 性侵犯更四審確定逃死

涉嫌殺害博士生並冒用其身分證件的兇嫌孫國晃（帶手銬），在2010年11月落網。（記者王榮祥攝）

2019-11-20 18:57:34

〔記者張文川／台北報導〕性侵案被判刑確定的惡狼孫國晃，因害怕坐牢而殺害網友張姓博士生當替死鬼，故布疑陣成自己畏罪自殺；法院歷審曾4度將他判處死刑，更三審、更四審都改判無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，孫國晃確定逃死。

此案高雄地院一審、高雄高分院二審、更一審、更二審，都認為孫男罪無可逭，判處死刑；更三審、與今年1月宣判的更四審，則改判無期徒刑，理由是孫男有多次認罪並向被害家屬致歉，且願意負民事賠償責任，有教化改過遷善的可能性。

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2010年10月間，海軍退役的孫國晃因性侵害案，被判刑8年6月確定，他為了逃避入監執行，誘騙網路認識3週的某大學博士生張志添，約至高雄市興楠路的汽車旅館殺害，再載往清水巖唐榮墳墓空地，潑汽油焚屍。

孫國晃為了故布疑陣，將裝了自己皮夾、健保卡、遺書等物的背包留在焚屍現場，試圖誤導檢警辦案；返回旅館後，侵占、冒用張姓博士的證件，冒名申請補發健保卡、身分證，打算借屍還魂，宛如電影「天才雷普利」翻版。

但檢方相驗遺體，比對死者指紋和DNA，結果都與「死者」孫國晃的樣本不符，追查出死者竟是張姓博士生，循線逮捕孫國晃歸案送辦。

最高法院今認定，更四審已詳細說明事實與證據理由，孫坦承的供述與事實相符，之後翻供的枝節爭辯，法院也已逐一說明不採信的理由，認定孫男殺人手段兇殘，造成死者家屬難以彌補的傷痛，至今未實質賠償，但考量他多次坦認犯行，並以言詞和書面表達道歉與願意賠償之意，「認非無悔過之心」，參酌孫國晃已經在看守所輔導教育、治療課程迄今，更四審因而量處無期徒刑、褫奪公權終身，於法並無不合。

最高院強調，本案纏訟逾8年，牽涉到刑事速審法的減刑規定，但最高院考量那是因為孫男歷審多次反覆翻供、請求調查證據，更三審、更四審時，他曾請求精神鑑定，但到醫院現場時又反悔而拒測，以致延滯訴訟，並非法院侵害他的速審權，因此不依速審法給予減刑。

民事方面，法院先前已判孫國晃應賠死者家屬1086萬元確定。

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