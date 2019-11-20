花600萬在日本設置3處詐欺機房 金主等34人遭台日警合作活逮

警方將詐欺機房人員押返。（記者邱俊福翻攝）

2019-11-20 17:24:56

〔記者邱俊福／台北報導〕吳姓男子今年3月間涉嫌花費600萬元在日本山梨縣、千葉縣郊區租屋設置3處「假公安」詐欺機房，再聘僱屏東、台東青少年前往擔任機房話務，刑事局國際科經跟日本警方合作將機房搗破，並持續擴大追查後，至今共逮捕吳嫌與機房幹部等34人到案，目前吳等9人裁定羈押，檢察官已依詐欺、組織犯罪陸續起訴12人。

警方調查，36歲吳嫌，原本從事收購人頭帳戶給予詐欺集團使用，曾被警方逮捕，隨後又前往東南亞從事詐機機房，今年3月初吳嫌自己投資於日本租屋設置詐欺機房，並將話務的第一、第二、第三線分別各自成立機房，以防一處被破獲，不會造成太大損失，且製作證據力斷點。

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而以國外工作、食宿免費、免經驗、賺錢輕鬆等吸引屏東、台東的青少年，呼朋引伴前往擔任話務人員，結果經營不到一個月就被警方破獲，初步清查有5筆中國民眾受騙，共騙得300多萬元。

國際科是在去年8月因偵辦電信詐欺案件掌握一名疑似於日本設立詐欺機房對象，始與日本警方情資交換分析，掌握10名電信詐欺犯嫌後實施監控，發現這些人今年3月入境日本後進入山梨縣甲府市一處透天厝，日警依當地入出國及難民認定法向法院聲請台籍犯嫌的逮捕令及搜索票。

3月27日，日警攻堅共在日本山梨縣、千葉縣查獲三處詐欺機房，現場查獲19名台籍犯嫌，查扣筆記型電腦、手機、路由器、詐欺教戰手冊、印表機、記事板以及詐騙劇本、筆記本等大批贓證物，而原掌握的10名台嫌雖未在該處機房，但分別於28、29日於日本成田機場等處遭拘提逮捕，29人隨即陸續分依驅逐出境與遣返回台。

同時間，我國警方也循線在北市、台中市等地，逮捕吳姓金主與協助租屋、機房人員等5人到案，依詐欺、組織犯罪移送檢方偵辦。

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