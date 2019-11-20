涉合謀詐建商600萬羈押 北市警員抗告遭駁確定

員警王柏鈞涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元。（資料照）

2019-11-20 16:51:06

〔記者楊國文／台北報導〕台北市警局文山一分局警員王柏鈞，涉嫌與友人林敬富、洪清瑞合謀，假冒調查官向8旬廖姓建商佯稱掌握其「養小三」證據，要索近600萬元得手，王、林、洪等3人均遭收押禁見，但王不服向高等法院抗告，高院認定王犯罪嫌重大、且有湮滅證據、串證之虞，今將抗告駁回，仍諭知收押禁見，全案確定。

高院裁定指出，王柏鈞犯罪嫌疑重大，但一審訊問時否認犯行，供述也與同案被告林、洪兩人有出入，而此案尚待傳訊多位證人來調查王和林等人間分工、犯罪情節，足以認定王有湮滅證據、串證嫌疑，有收押禁見的必要，因此駁回王的上訴案。

請繼續往下閱讀...

檢調查出，80歲廖董去年以每月10多萬元代價包養一名小三，友人林敬富得知後，認為有機可乘，先向廖男佯稱是調查局台北市調查處大安站組長，且同時身為機密單位「維安查報隊」成員，手上握有廖男的婚外情證據，警方與調查局已經立案偵辦。

3人為取信廖董，先由王柏鈞傳簡訊給廖董，通知他到案說明，廖董發現真的有警員傳簡訊給他，告知要調查他的婚外情，讓他開始相信林男講的可能是真的，此時林男暗示只要拿出一點錢，就可幫他擺平官司。

雖然有警察傳簡訊給他，但他仍半信半疑，此時林男為了取信廖董，又告知調查局也已立案，還帶著他前往新北市調查處板橋站說明，廖董信以為真，見到調查官不敢說謊，就一直述說他是如何認識這名小三，每個月的包養費是多少錢。另一方面，調查官以為廖董要前往報案，聽完他陳述婚外情經過，認為根本無法立案，便將廖董請回。

廖董以為林男真的有辦法幫他擺平官司，開始相信他的話，每次林男告訴他要做什麼事準備擺平，就要他支付相當的費用，陸續拿了3次近600萬元。後來林男再向廖董要錢，廖董認為已經付出足夠費用打點警調人員，拒絕再拿錢出來，不料竟遭人痛毆導致失憶，被送醫住院治療期間，女兒認為內情不單純，堅持帶廖董報案，才讓這起警員勒索富商的事件曝光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法