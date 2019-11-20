播晃「奶」手遊廣告挨罰 三立興訟被駁

三立都會台播放晃「奶」手遊廣告挨罰20萬，雖提告抗罰，仍被認定無理由遭駁。圖為三立電視台外觀。（資料照，記者張嘉明攝）

2019-11-20 12:29:57

〔記者溫于德／台北報導〕三立電視台旗下三立都會台播送「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇10」手遊廣告，出現晃「奶」畫面，並搭配「瑪奇回奶了」、「大奶姐姐回奶了」等台詞與配音，遭NCC（國家通訊傳播委員會）認定妨害兒童或少年身心健康，裁罰20萬元；三立提告抗罰。台北地院行政法庭認定三立提告無理由，駁回請求，可上訴。

三立委託律師主張，NCC依廣告具性意涵情節，導致兒童或少年性別關係不當認知並妨害兒少身心健康為由開罰，並引用審查意見稱「畫面配上語言，對兒少身心有所影響」、「畫面過度呈現胸部晃動，且以不當文字回奶了為內容，影響兒少身心健康」、「有令人尷尬的性暗示」、「不宜兒少觀看」等語，全為不確定、抽象的概念、用語，卻仍作為裁罰理由，實際上卻看不出任何論理、說明。

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NCC辯稱，三立都會台播送晃「奶」畫面，並搭配「瑪奇回奶了」、「大奶姐姐回奶了」等具有性意涵的台詞與配音，且在「普遍級」時段播送，造成兒童或少年對性別關係不當認知，依法裁罰無誤。

另手遊廣告涉及多元價值判斷，NCC為避免過於主觀，並保持在專業觀念上能與時俱進，特別邀集專家學者、公民團體代表等組成「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論。

委員認為該廣告在「普遍級」時段播送特寫女性晃「奶」畫面，並配有令人尷尬的暗示台詞與配音，造成兒童或少年對性別關係不當認知，已違反兒少法相關規定。

NCC直言，三立為衛星廣播電視事業，並經營多年，應知悉衛廣法規定並負有注意義務；而NCC為保護兒童或少年身心健康及人格健全發展，避免受到不良資訊影響，才會作成原處分。

法官認定，三立都會台在「普遍級」時段播送晃「奶」畫面，並搭配「瑪奇回奶了」、「瑪奇回奶了」、「大奶姐姐回奶了」等台詞與配音，根本就在強調女性胸部，並以「大奶」為收視訴求，對兒童心理會產生不良影響；又衛廣法訂頒施行多年，三立難以卸責，駁回三立請求。

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