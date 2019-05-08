三立播出裸男唱歌跳舞畫面 NCC罰80萬元

2019-05-08 16:14

〔記者劉力仁／台北報導〕三立新聞台今年1月20日0900整點新聞「全裸唱”喵喵喵”地下匯兌車手疑吞贓款遭虐」，新聞報導2名男子疑似是地下匯兌車手，因為私吞6百萬贓款逃跑，後來被黑道抓回動用私刑，逼他們脫光唱歌跳舞及在炭爐上做伏地挺身動作之畫面，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，雖然新聞已在臉部與私處以馬賽克處理，但仍妨害公序良俗，今天以違反衛廣法罰80萬元。

另外中天新聞台「新神秘52區」節目於今年3月3日播出節目標題「豬年諸事恐不順 華航大名犯太歲」，邀請命理老師以命理、風水角度解釋華航一連串事件，雖然節目畫面多次出現「風水民俗 請自行斟酌」等警語，決議發函改進。

NCC表示，製播新聞及評論時應注意事實查證及公平原則；報導或評論社會重大公共議題時，應依事實證據及可能因果關係權重，就多元不同觀點給予適當之平衡報導。

中天新聞台今年3月14日「大政治大爆掛」節目播出來賓言論及標題「韓國瑜出訪大陸 張顯耀：DPP議員也排隊抽籤想去」，經民眾反映有事實查證之疑慮，決議發函改進，請其針對新聞政論節目來賓之言論，善盡守門責任並建立自律規範。

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