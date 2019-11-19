高雄86歲老翁市府前開車暴衝 引警方高度戒備

86歲李姓老翁開車至市府行政中心洽公，疑因汽車暴衝自撞路邊欄杆，因距市府不到6公尺，引起警方緊張高度警戒，並急忙救出受困的老翁。（民眾提供）

2019-11-19 12:54:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市86歲李姓老翁自四維行政中心對面停車場開車離去，疑因下坡路段反應不及，先衝撞1輛路過轎車，再失控自撞路邊鐵欄杆，駐守市府的保大員警聞訊，先加強市府守衛並協助救人，老翁獲救稱車子疑暴衝，一時剎車不及自撞，願意賠償所有損失。

保大今天指出，市府駐警李坤明於日前下午上班時間，執行四維行政中心安全維護時，忽然聽見府外苓雅一路有汽車撞擊巨響，立即跑出察看，發現市府行政中心北側，有輛紅色轎車自撞卡在鐵欄杆，動彈不得，而且車身擋住整個車道，險象環生。

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保大除加強行政中心安全維護外，員警也到場協助救援，並通知拖吊車解圍，所幸路人無人受傷，駕駛李姓老翁輕微擦傷，虛驚一場，很快排除現場交通狀況。

經了解86歲李姓老翁於16日到行政中心洽公後，準備從苓雅區四維立體停車場將車開出來，下坡要到苓雅一路路口時，疑似緊張誤踩到油門，先衝撞上1輛路過的轎車，再直接撞上路邊的鐵欄杆才停住，距離市府不到6公尺，嚇壞在停車場門口和市府洽公民眾。

李姓老翁供稱，因不小心誤踩油門暴衝，他一時剎車不及，撞車後他也很緊張，一直道歉，表明願意賠償。由於車輛受撞擊無法移動，員警除在現場疏導交通外，協助李翁通知拖吊車拖走車子，肇事車輛車頭嚴重受損，警方對他酒測，測得酒測值為0，排除酒駕意外。

警方初步研判應是高齡駕駛，一時緊張失控導致車禍發生，警方呼籲駕駛人要隨時注意身體狀況，此外老舊車也要定期保養，避免車禍發生，目前，車禍原因仍在調查，肇責待進一步釐清。

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