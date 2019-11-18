嗆要KO虐童犯險觸法 直播主喊冤：想幫受虐兒伸冤

今年1月台南發生一起虐童案，民眾得知後，一度前往檢警機關包圍、辱罵，引起警民衝突。（資料照）

2019-11-18 14:52:50

〔記者王定傳／新北報導〕今年1月間，台南發生一起虐童致死案，引起網友氣憤；一名劉姓直播主得知後就開直播嗆聲：「進去就給他KO」、「要砸他的車」等語，警方認為他鼓勵、召集他人犯罪，依刑法煽惑他人犯罪送辦，劉男喊冤說只是想幫受虐小孩伸冤，沒有砸車打人；新北地檢署也認為，劉男直播內容應只是個人情緒宣洩、抒發，處分不起訴。

今年1月間，台南發生一起虐童致死案，事件曝光後，民眾十分憤怒，透過臉書號召，多次包圍檢警機關怒罵嫌犯，一度引起警民衝突。

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其中，劉姓直播主在直播頁面記載：「一歲小孩 這樣是人？台南等我」，隨即殺到台南，並於凌晨4時許，開直播嗆聲：「進去就給他KO」、「不管了，就直接打，亂打」、「要砸他的車」等語。

警方認為此風不可長，依刑法煽惑他人犯罪法辦；劉男喊冤說，當時一方面是想幫受虐小孩伸冤，另一方面是為了幫自己販賣的3C產品衝人氣，因為他會把10％的營業額捐出做公益、幫弱勢團體，他認為自己是愛心做過頭才會這樣，沒有真的要砸車、傷人。

檢方認為，劉男是以直播方式向大眾表達他計畫做什麼，並非邀民眾一起做，主觀上是否有煽惑他人犯罪犯意，仍有問題，且他直播時並未有進一步要求民眾何時、何地砸車傷人言論，應只是他個人情緒宣洩、抒發，與煽惑他人犯罪構成要件不同，處分不起訴。

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