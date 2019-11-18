不滿遭開除 工人突襲潑主管強鹼致全盲判8年

一、二審皆依重傷害罪將胡男判刑8年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2019-11-18 12:12:25

〔記者張文川／台北報導〕桃園市某纖維工廠61歲作業員胡作武，去年9月間不滿被紀姓課長責罵，憤而掐住對方脖子恐嚇「一命賠一命！」遭免職，隔天上午他竟裝了一桶4公升強鹼，趁紀男不備，朝頭部潑灑，紀男雙眼與頭部重創，雙眼幾近全盲；一、二審皆依重傷害罪將胡男判刑8年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

至於胡男案發前夕掐脖子、恐嚇主管的罪行，法院另依恐嚇、傷害罪合判判刑7月可易科罰金，先前已於二審定讞。民事方面，紀男求償2000萬元，桃園地院今年8月判胡男應賠償1863萬元。

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判決指出，胡男去年9月18日下午，因不願完成工作，被直屬長官紀姓課長責罵，傍晚5點多，胡男在辦公室掐住紀某的脖子，恐嚇「我單身一個人，沒有家室牽掛，一命還一命！」紀男向廠長報告，胡男被開除。

胡男尋思報復，隔天清晨6時半多，在公廠一樓原料區，用紅色水桶裝了3瓢約4公升、濃度達45%的強鹼溶液，躲在工廠2樓埋伏；7時15分，紀男現身，坐著低頭彎腰穿雨鞋時，胡男趁他毫無防備，從後方突襲將水桶從他頭頂一股腦兒倒下去。

紀男上半身遭強鹼化學性灼傷，腐蝕得幾乎體無完膚，尤以頭、臉傷勢最重，雙眼幹細胞、血管、角膜完全受損，治療後仍眼球萎縮、白內障，喪失視能且無可回復，只能感受到些微的光感，幾近全盲。

胡男辯稱：「只想給他教訓，沒想要讓失明」，但工廠監視器畫面呈現他預犯案、從頭部淋下強鹼，根本沒有給主管防備、閃避的時間與機會，犯案所用溶液的PH值高達15、16強鹼，胡男在工廠工作，自然知道其腐蝕力。

法院歷審都認定胡男有重傷害故意，認為他手段殘忍激烈，造成紀男幾乎全瞎，且容貌與身體各部位仍須手術整容復健，還有被感染的風險，身心痛苦不言可喻，重判胡男8年徒刑定讞。

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