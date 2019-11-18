水溝旁單車邊騎邊看魚蝦 老翁落水幸遇警、消救援

老翁掉進池上大排，驚消救援。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-18 11:41:37

［記者黃明堂／台東報導］1名老翁騎著單車沿池上大排找魚蝦，不小心摔進水裡，關山分局池上分駐所警員及池上消防分隊員攜帶梯子及救護車前來支援，順利協助老翁脫困，並護送慈機關山醫院診療，所幸經診療後，僅頭部手腳挫傷，無生命危險。

這件事故發生在前天下午，獲救老翁對於警消的即時救援，今天表達感謝之意。

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警方表示，前天下午民眾行經池上排水溝附近時，隱約聽到有人在喊「救人喔」，聽著聲音尋找，發現有部單車，往大排看去，是一老翁在大排水中呼救，因水深及腰天氣又冷怕他失溫，所以立即打電話報案。

池上分駐所所長廖建全獲報後，率警員蘇姵尹、蔡誌昇、劉政德、林欣璇等4名員警趕往現場，因熟知大排深度約有3~4米深，且坡度又大，趕緊通知池上消防分隊派員攜帶梯子及救護車前來協助救援工作，在警消合力之下，很快的將老翁推拉上來，並在救護車護送下至慈濟關山分院診療，所幸僅頭部及手腳挫傷，餘並無大礙。

員警抵達醫院詢問其為何會掉入大排，老翁稱因要看大排水溝內有無魚蝦，所以騎的比較靠近邊坡，沒注意路面有隆起土堆導致跌倒，人就摔落到大溝水裡了。

警消救起落水老翁。（記者黃明堂翻攝）

警消救起落水老翁。（記者黃明堂翻攝）

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