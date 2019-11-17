獨家》事情大條了！酒駕直衝台中市警局 撞凹鐵門

市警局側門鐵門被撞到凹陷，上午趕緊圍起善後。（記者許國楨攝）

2019-11-17 11:28:49

［記者許國楨／台中報導〕「砰」！這不是拍電影。

台中市凌晨驚傳一起酒駕釀禍事故，一輛自小客行經市警局附近路口時，整輛車失控竟直接撞入側門，當場將鐵門撞到凹陷，巨大撞擊聲頓時引起負責機關安全的保安大隊員警注意，隨即警戒並對渾身酒味的肇事駕駛酒測，結果酒測值嚴重超標，除依公共危險罪嫌送辦，也將追究賠償責任，而該起事故同時也嚇醒了附近不少住戶，驚呼連連。

請繼續往下閱讀...

這起事故發生在凌晨三點多，33歲張姓男子當時駕駛自小客沿西屯區文心路往台灣大道方向行駛，行經市警局旁的文心路、大隆路口時，疑因酒後注意力不集中加上車速過快，整輛車竟失控打滑後直接高速朝位在大隆路上，平日未開放的市警局側門撞去。

此時張男雖試圖緊急轉向仍來不及，只見整輛車瞬間橫移甩尾後撞上，當場將電動鐵門撞到凹陷，自小客車尾也因此毀損，巨大撞擊聲頓時引起正在警局大門值勤的保安大隊員警注意，立即趕往查看並警戒，所幸張男並無大礙卻在他身上聞到濃濃酒味，隨即通報轄區分局前來處理。

而該起事故同時也驚醒了附近不少住戶，有民眾說，以為市警局遇到自殺式恐攻，也有人說，住在當地快廿年，這種狀況還真是史無前例，簡直是在老虎嘴上拔毛！

警方現場對張男實施酒測，結果酒測值超過0.40毫克，嚴重超過法定標準值；張男向警方說，當時沿文心路行駛準備右轉大隆路，可能車速過快才導致失控釀禍，願意負起電動鐵門的修復賠償責任，警方則在訊將全案依公共危險罪嫌送辦。（12:44更新）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

事故現場地面留下長長的煞車痕，令人怵目驚心。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法