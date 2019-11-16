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驚險畫面曝光！中興橋火燒車 駕駛搏命救女友車門卡住…

中興橋新北市三重端橋頭今天警傳出車禍火燒車意外，釀成一死。當廖姓駕駛脫困後，衝到副駕駛座試圖救女友（左方白衣者，往新莊方向指標下方），但車門卡住，車輛陷入火海，無法救人。（記者吳仁捷翻攝）

中興橋新北市三重端橋頭今天警傳出車禍火燒車意外，釀成一死。當廖姓駕駛脫困後，衝到副駕駛座試圖救女友（左方白衣者，往新莊方向指標下方），但車門卡住，車輛陷入火海，無法救人。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-16 23:40:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市廖姓男子今天開車載女友陳女外出，途經中興橋新北市三重端橋頭，與侯姓男子駕駛的賓士車擦撞，廖男的車子撞上分隔島翻覆起火，陳女不幸葬身火窟。路人拍下火燒車一幕，廖男脫困後，衝到副駕駛座試圖開門，但車門卡住無法開啟，廖男只能哀痛看著車輛陷入火海。至於肇事責任、車輛起火原因，仍待進一步鑑定釐清。

車禍發生在今天下午1點29分左右，據了解，47歲廖姓男子開車載43歲女友陳女途經中興橋三重端橋頭時，擦撞外側車道、58歲侯男駕駛的賓士車，廖男的車子翻車，再往前追撞24歲張姓男子駕駛的貨運車。

途經路人目睹，拍下驚險一幕，廖男的轎車翻車起火，黑煙衝天，他從駕駛座脫困後，衝到副駕駛座試圖拉開車門救女友，但車門受損卡住，廖男拉不開，往後跌了幾步，他張望尋求協助，但在高架橋快車道上求助無門。

消防人車、警方獲報趕抵時，翻覆車輛陷入火海，廖男情緒激動要警消救人，但火勢猛烈，無法靠近，直到事發29分鐘後火勢完全熄滅，廖男見陳女葬身火窟，難掩哀痛。

家屬透露，陳女母親是起火車輛車主，而陳女剛離婚、單親，陳母無法接受噩耗，請陳女舅舅代為到場指認，但陳女燒成焦屍，只能採取家屬生物檢體比對，以釐清身分。

據了解，廖男與侯男都沒酒駕，都暫列過失致死嫌疑人，車禍、起火原因仍待進一步調查。而這起意外造成中興橋往新莊的快車道大塞車，封閉到傍晚6點左右，中興橋三重端才恢復全面通車。

中興橋新北市三重端橋頭車禍翻車後火燒車，起火車輛副駕駛座的陳女逃生不及，葬身火窟。鑑識、火調人員到場勘查、採證。（記者吳仁捷攝）

中興橋新北市三重端橋頭車禍翻車後火燒車，起火車輛副駕駛座的陳女逃生不及，葬身火窟。鑑識、火調人員到場勘查、採證。（記者吳仁捷攝）

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