驚！金紙未燒完即丟入垃圾車 險釀火燒車

彰化市公所清潔隊1輛垃圾車車斗竟突然冒出大量濃煙，清潔隊員將垃圾退出打開垃圾袋，以大量水噴灑滅火。（清潔隊提供）

2019-10-30 08:51:03

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所清潔隊一輛垃圾車昨天在收運垃圾時，後方車斗竟突然冒出大量濃煙，清潔隊員趕緊將垃圾退出打開垃圾袋，發現是民眾拜拜的金紙餘燼未滅即打包丟入垃圾車釀禍，趕緊以大量水噴灑滅火，清潔隊員直呼：「差點連垃圾車都燒了！」市長林世賢指出，這種情形1年大約發生2、3次，呼籲民眾拜拜燒金紙一定要注意勿留殘火，務必熄滅餘燼並以水降溫後再丟入垃圾車。

彰化市公所清潔隊的垃圾車昨天上午行經三民路、長春街口收運垃圾，民眾將一包包垃圾丟入車斗，由清潔隊員逐一收取，不料卻突然竄出大量濃煙，民眾四處走避，清潔隊員驚呼「火燒車啦！」趕緊將車斗打開退出所有垃圾後檢視，發現是其中一袋垃圾中冒出火光，趕緊將垃圾袋打開，赫然發現裏頭有大量金紙冒煙，趕緊以大量清水噴灑，迅速將火勢撲滅。

請繼續往下閱讀...

清潔隊研判應是民眾拜拜後未檢視金紙完全燃燒，即將金紙打包成垃圾袋丟入垃圾車內，沒想到因此冒煙差點引發火燒車。

市長林世賢呼籲，高壓瓶罐像是髮膠、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆、塑膠打火機等，由於裏頭可能含有易燃氣體或有機溶劑，例如乙醇、丙烷及丁烷，遇到高溫及壓縮很容易引爆，建議回收。

粉狀物像是奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，即使過期也可以混水後當作廚餘回收，因為這些粉狀物達到一定濃度，再遇上高溫，也可能引起塵爆或快速燃燒，慘烈的八仙塵爆就是彩色玉米粉遇上火源就爆炸燃燒所致。

金紙或香灰餘燼，假使有燒金紙或焚香，一定要等到餘燼全滅並混水後再集中後丟棄，否則未燃燒完全，又在垃圾車內悶燒，很可能造成車輛損傷。

民眾將未燒完的金紙丟入垃圾車，清潔隊員趕緊將垃圾全部退出澆水滅火，險釀火燒車。（清潔隊提供）

民眾將燃燒後的金紙丟入彰化市公所清潔隊垃圾車車斗，突然冒出大量濃煙。（清潔隊提供）

民眾將未燒完的金紙丟入垃圾車，清潔隊員趕緊將垃圾全部退出澆水滅火，險釀火燒車。（清潔隊提供）

民眾將未燒完的金紙丟入垃圾車，清潔隊員趕緊將垃圾全部退出澆水滅火，險釀火燒車。（清潔隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法