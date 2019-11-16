獨家》中興橋火燒車 單親媽疑追求真愛剛離婚卻喪命

中興橋新北市三重端今天下午傳出3車車禍釀成的火燒車，造成廖姓男子搭載的陳姓女子葬身車內。（記者吳仁捷攝）

2019-11-16 16:35:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕中興橋新北市下橋端今天下午傳出3輛轎車、貨車於橋頭分隔島端發生車禍意外，其中駕駛豐田轎車的廖姓男子車輛翻覆，他雖急忙中脫困，但搭載的陳姓女子受困車內，逃生不及葬身火窟；據了解，陳女剛離婚，是單親媽媽，她與廖男相識交往不久，疑離婚追求真愛，兩人假日外出，未料翻車釀成火燒車，廖男逃生後回頭要救人，見車輛陷入火海，情緒激動，要警、消連忙救人，但火勢猛烈，根本無法接近，火勢撲滅後，發現陳女燒成焦屍，廖男難掩哀痛。

警方調查，這起火燒車意外發生在今天下午1時28分許，中興橋快車道往三重方向分隔島端；47歲的廖男駕駛轎車沿中興橋快車道往三重方向行駛，不慎與同向行駛24歲張姓男子駕駛轎車及58歲侯姓男子駕駛的貨運貨車車禍，廖男座車後翻覆火燒車，廖男搭載的43歲陳女受困車內，廖男雖要搶救，但火勢過大，消防人員也無法接近，直到火勢撲滅，確認陳女陳屍副駕駛座。

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陳女的舅舅剛趕到現場，表示車輛為姊姊所有，借給外甥女使用，胞姊不便前來，由他代為了解，因陳女久未與他聯繫，加上燒成焦屍，難以指認，鑑識人員、火調人員目前將人車分離，採集相關跡證，並採集家屬DNA比對，進一步釐清身分。

三重警分局說，包括廖男等3名駕駛都沒酒駕，至於車禍原因，仍待進一步調查釐清；警方車禍處理小組目前封閉中興橋往三重快車道，由鑑識中心、消防局火調科到場場採證，並調閱監視器釐清車禍及起火原因，另請警廣推播請用路人改道行駛。

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