嗆聲要等護理師下班 他被罰18萬

劉姓男子不爽在醫院排隊排太久，嗆等護理師下班，被台南地方法院判處6個月徒刑可易科罰金。（資料照，記者王捷攝）

2019-11-17 00:08:31

〔記者王捷／台南報導〕劉姓男子因為酒駕騎車出車禍被送到醫院，他不滿要照X光等太久，嗆X光室檢驗人員，原本醫院不打算計較，沒想劉男等候批價時間怒氣未消，看到護理人員就嗆要等對方下班加三字經，還自稱外號喚作「肖面ㄟ」，可以到外頭探聽一下，最後醫院決定對劉男提告違反醫療法，劉男因此被台南地方法院判處6個月徒刑，可易科罰金。

據了解，劉男去年7月才因為毒品案服刑出獄，但因為曾經吸毒，在道上混的不好，只能四處打零工維生，今年2月他下工後去朋友家喝啤酒，下午騎車回家時，因為不勝酒力與一輛轎車擦撞，最後劉男倒地不起，被送進醫院的急診室。

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劉男清醒後發現躺在病床上等照X光，覺得自己等太久，就嗆護理師三字經，自稱要等護理師下班，接著雙方發生口角，劉男放棄治療，逕自走出急診室。依據醫療法第24條，對醫護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，最高可處3年以下徒刑，得併科30萬元以下罰金，但當時醫院並未跟劉男計較。

不過，劉男剛走出急診室，就遇上到醫院找人的警方，劉男接受酒測後，可能不滿被警方找到人，看到護理師就咆哮稱「剛剛把恁爸丟在那邊，現在在說什麼肖話啊，幹！」、「恁爸叫做『肖面ㄟ』，去稍微問一下」然後又對路過的護理師罵三字經，又想等護理師下班，讓護理師很害怕。

醫院不堪劉男恐嚇護理師，因此對劉男提告恐嚇，檢方最後依醫療法起訴，最後一審法官考慮劉男當板模工一個月才2萬多得收入，還要奉養60歲的母親，因此依醫療法判處6個月徒刑，可以易科罰金，換算罰金一天一千，劉男須付出18萬的代價才能免除牢獄之災。

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