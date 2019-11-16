插蹭姪女屁股縫噴精 亂倫表舅免入獄

表舅用下體插蹭14歲姪女的屁股縫還噴精，依猥褻14以上未滿16歲少女罪輕判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可免入監。（示意圖）

2019-11-16 22:45:22

〔記者吳政峰／台北報導〕表舅竟是狼！台北市一名男子阿昌（化名）前年到表妹家飲酒，見表妹的14歲女兒小夢（化名）身材窈窕，竟酒後亂性，趁她熟睡時退去衣褲，用下體插蹭其屁股縫到噴精，亂倫行徑讓表妹凍未條，堅持報警處理，台北地院考量阿昌承認犯行，並和姪女和解，日前依猥褻14以上未滿16歲少女罪輕判3月徒刑，得易科罰金9萬元，可免入監。

2017年10月間，阿昌到表妹位於新北烏來的家中飲酒談天，到了凌晨眾人不勝酒力，皆倒頭就睡，阿昌竟然趁著這個機會潛入小夢房內，與小夢同睡於床上，見她熟睡無反應，阿昌色心大起，把手伸入她的內褲中，撫弄其陰部。

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小夢從夢中驚醒但不敢反抗，阿昌得寸進尺，竟直接把她的內、外褲褪下，自己再脫下褲子，掏出生殖器放在她的屁股縫中，抽插磨蹭到射精才罷休，逞慾後小昌若無其事幫她穿回褲子，自己也整裝完畢從容離去，假裝什麼事都沒發生。

直到阿昌遠離，小夢才敢起身向家人求救，其母不敢置信阿昌竟做出亂倫變態之舉，堅持提告，阿昌到案承認犯行，不斷道歉，強調一切都是酒後失控，希望獲得小夢原諒。

北院指出，阿昌與小夢有親屬關係，卻罔顧其身心發育，憑一己私欲而對她猥褻，影響人格發展及心靈健全至為深遠，惟念及阿昌犯後始終坦承犯行，兼衡已與小夢達成和解，斟酌犯罪動機、目的、手段及其自述之教育程度、經濟狀況等一切情狀，決定判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

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