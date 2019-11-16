宮廟熱引爆「鐵窗商機」 彰監50人花燈班年創800萬業績

彰監花燈班製作「超級冠軍帽」。（記者顏宏駿攝）

2019-11-16 16:23:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣近年掀起宮廟熱，意外引爆「鐵窗商機」！彰化監獄花燈班成立10多年來，受惠宮廟熱，訂單大爆發，50人的製作團隊，經常加班，創造一年平均800萬元的好業績。

彰化監獄的花燈班近來頻頻躍上新聞版面，10月中旬作品跨海到日本神戶參加台灣特色展，日前又接受委託為埔鹽順澤宮製作超大「冠軍帽」，彰監花燈班的好手藝，讓它成為國內花燈製作的第一把交椅。

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副典獄長陳育鼎說，近年因「宮廟熱」大爆發，花燈班的訂單真的應接不暇，一般都要半年前就要先下訂，有時不得不推掉各方湧入的訂單，因為花燈班只有50人，總不能每天熬夜爆肝加班。

他說，花燈班從2005年成立，為鹿港護安宮作龍型花燈一炮而紅，2011年為迎接鹿港燈會擴大班底，至今每年創造逾800萬元的業績。

陳育鼎表示，業績收入扣掉材料及工本費，部分提供給受害者保護協會作賠償基金，剩下的才是收容人能獲得的個人收入。

收容人阿宏說，如果業績好，一個月可獲得3、4萬元沒問題，很高興在這裡學得一技之長，因為宮廟花燈很討喜，將來出獄後他也希望朝這專長發展。

彰監花燈班作品跨海到日本神戶展出。（照片由彰監提供）

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