金門KTV酒店鬥毆喋血案 檢方起訴6人

金門KTV酒店鬥毆喋血案，檢方以殺人未遂罪嫌起訴6人。（資料照，記者吳正庭攝）

2019-11-16 12:52:52

〔記者吳正庭／金門報導〕金門一間KTV酒店9月發生敬酒引發鬥毆導致兩人重傷的喋血事件，蔡姓等4嫌收押禁見；金門檢方昨天將此案偵結，以殺人未遂等罪嫌將蔡姓等6嫌起訴，其中4嫌移審後法院接押。

中秋節連假9月15日凌晨零時許，蔡嫌與黃姓等多名友人在金寧鄉一家KTV酒店聚會，蔡姓被告等6嫌因敬酒問題，與另一包廂的陳姓、辛姓等5人發生衝突；警方據報出動快打部隊到場，計逮捕涉案6人，並將4名傷者送醫，其中陳姓、辛姓等人被打得頭破血流傷勢嚴重，後送台灣救治。

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檢方表示，衝突過程，蔡姓等6嫌分持球棒、鋁管等物，朝被害人頭、胸等致命部位攻擊，在陳姓、辛姓不支倒地、昏迷不醒後仍持續攻擊，其中一名蔡嫌更騎重型機車2次衝撞輾壓過倒地的辛姓傷者，黃嫌以滾燙的烤肉架猛砸陳姓傷者頭部，手段凶殘。

全案由縣警局金城分局偵辦移送地檢署，檢方以被告兩名蔡姓、黃姓、張姓等4嫌涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押；法院剛開始僅就兩名蔡姓被告裁准，檢方認為另2嫌罪行重大，罕見提出抗告，經金門高分院撤銷發回後，才全部更裁羈押禁見，檢察官並持續擴大蒐證，將蔡姓等6嫌以涉犯殺人未遂、傷害等罪嫌，偵結起訴，移審後法院也接押。

這起因敬酒細故導致重傷的酒店喋血案，在地區引發議論，所幸傷者陳男與辛男經後送台灣，生命已趨穩定；警方表示，雙方並無深仇大恨，對嫌犯下手把對方打成重傷表示不解與不忍；金門地檢署檢察長洪家原更認為，此案對民風純樸的金門社會影響甚鉅，此風不可長，除請檢察官提起抗告，促請法院重裁羈押外，也指示警方對轄內容易滋事場所，嚴加督管。

事發後一個月，在警方強化各項治安作為後，發生事故的KTV酒店已經歇業。

金門一家KTV酒店發生鬥毆喋血案件後，警方至相關營業場所強化治安作為。（資料照，記者吳正庭攝）

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