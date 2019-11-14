獨家》尷尬！竹聯幫主70壽宴就在警政署對面

竹聯幫幫主黃少岑（見圖）將私下招待123桌慶祝70歲大壽。（資料照）

2019-11-14 23:00:00

〔社會新聞中心／台北報導〕盤踞國內數十載的重量級黑道竹聯幫，原擬11月20日舉辦創幫60周年紀念，和慶祝幫主「么么」黃少岑70歲壽宴，席開千桌大宴海內外江湖賓客；但因時機敏感，再加上警方強力威嚇約束，竹聯幫原已打消念頭。但近日在某些政商重要人士以「人生七十慶生是人之常情」為由，強力斡旋下，最後得以獲允諾，以不對外公開的「秘密慶生」方式，讓黃少岑私下招待123桌輕輕帶過。

至於竹聯幫原預訂舉辦的創幫紀念大會，因「竹聯幫本身仍處分裂狀態」、「宥於一方，代表性不足」等因素，決定取銷，以此以換取黃少岑這一方的竹聯幫僅足於辦慶生會的面子，和未來喘息的空間。

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不過，黃少岑的慶生大會舉辦的地點，也非常敏感，因為就在警政署與行政院對面的台北喜來登五星級大飯店，令警方也非常難堪。目前竹聯幫也唯恐消息提前曝光，可能再面臨被迫取銷，或被強力檢肅蒐證的窘境，一切低調進行中。

據了解，竹聯幫各高階重要人士，是5、6月間，共同前往東埔寨，為十年前過世的幫主陳啟禮作追思儀式。事後眾人起鬨，認為近來天道盟、北聯幫新舊任幫主交接，都以慶祝幫會成立十數周年作藉口，搞起4、5百桌以上的大陣仗慶祝場面，著實為幫派大長風光和面子。

由於今年時值竹聯幫成立滿60周年，又適逢現任幫主「么么」滿70歲大壽，一時間在眾人推拱下，才起了「拚場」的念頭，這也符合「么么」喜歡歡慶熱鬧的個性。

初期，慶祝大會地點設定在桃園，以5百桌左右作基準，但後來愈滾愈大，爆增至千桌左右，不得不改為選擇在南港展展覽館，並四處招攬多名外燴總舖師，再由轄下各堂口以每桌1萬5千元認購桌數。

結果，風聲一出，立即引來警政高層的側目，認為竹聯幫分明是在挑釁，再三透過管道要求不得舉辦，或誇大渲染造勢，警方也大動作整肅天道盟、北聯幫，接連搞出「殺雞儆猴」的殺手鏾，示意「不是玩假的」。

此外，由於竹聯幫在陳啟禮過逝後，近十年來一直處於分裂狀態，其中另一派歸屬於「趙霸子」趙爾文統管，並不認同黃少岑的「正統性」，也認為對方不能代表全部的竹聯幫，揚言抵制。

進退不得的「么么」這一掛面臨這種重窘狀，一度企圖硬著脖子硬上，最後，某黨政重量級人士也出面出言勸退，黃少岑等人有了下台階，這才敲定一切動作趨緩。

最後，在某位與江湖各派系交好的政黨重量級人士斡旋下，對方認為「慶生，是人之常情嘛，不要不近人情」，一切才開始出現轉機。隨後，再由某位與竹聯幫交好的國內重量級商界人士出面，向飯店業者商議訂桌等相關事宜，全案才敲定「低調慶生」。

同時，竹聯幫為防消息一出又招致反效果，或再出變局，下令要求內部一律三緘其口，等待接受指示，屆時再依發送訊息規定的時間、地點，前往慶生大會。

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