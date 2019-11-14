竹聯幫兩次大分裂 至今仍是兩派抗衡

竹聯幫組織龐大，經常傳出旗下某個堂口又有人犯下暴力犯罪。（資料照）

2019-11-14 23:00:30

〔社會新聞中心／台北報導〕竹聯幫盤踞侵蝕台灣江湖六十載，雖歷經過兩次嚴重分裂。先是早期的陳啟禮和張安樂雙雄之爭，最後由陳啟禮掌舵。陳啟禮過世後，則是「么哥」黃少岑與「趙霸子」趙爾文兩大派系，各自分庭抗禮十數載，互不相讓。

1956年，當年13歲的陳啟禮加入竹聯幫的前身中和幫，未幾年，孫姓幫主殺人入獄，中和、永和地區200多名小弟為謀出路，齊聚竹林路的竹林地，根據結盟地取名「竹林聯盟」，仿效洪門分設5個堂口，竹聯幫自此出現。

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當時的竹聯幫份子都是毛頭小子，為了與同時崛起的另一外省掛四海幫對抗，又要與本省掛角頭爭強，吃了不少苦頭；直到1962年，「旱鴨子」陳啟禮掀了四海幫的老巢，竹聯幫才被各地角頭正視，陳啟禮也因此脫穎而出，成為龍頭老大。並引進槍枝、彈藥，開啟了台灣黑道武器演變史，也嚴重影響治安。

不久，改稱「鴨霸子」的陳啟禮因涉嫌教唆殺人入獄，被稱為「幫中新派」的「白狼」張安樂接管，進行幫務重整。結果1980年陳啟禮出獄，張在新舊派勢力競逐鬥爭下失利，遠走美國，竹聯幫算是結束了一場可能發生的「權變」，陳迅速將竹聯幫擴張成擁有20多個企業化的堂口，聲聲勢大好。

到了1997年，台灣執行一清掃黑行動，陳啟禮被迫遠颺柬埔寨，開啟竹聯幫的分裂，原本和他一起打拚的老兄弟各擁山頭，有的進軍酒店業成為酒國大亨，如「天堂」；有的搞土地建築，如「地堂」；有的走老路子為特種行業武力圍事。

其間，適逢盜拷光碟猖獗，各類化學毒品出籠，江湖大哥們也免被警清剿，索興隱身幕後，一時間，小弟各擁勢力竄，竹聯幫分裂再分裂，遠在柬埔寨的陳啟禮已是「精神領袖」，無實質權力，竹聯幫進入群龍無首時代。

後來在分合之中，幫內「么么」黃少岑和「趙霸子」趙爾文竄起，分庭抗禮，組織規模上屬「正規軍」的黃少岑雖略勝一籌，但他一度因案滯留澳門，竹聯幫數度出現「人頭幫主」，趙爾文被推上「代理幫主」的位置。

直到陳啟禮2007年過世返台治喪，出殯當日由「么么」黃少岑領頭主持，各方因而認定竹聯幫的實質幫主是「么么」，「趙霸子」因未出席喪禮，被視為退出競逐。但，也因兩人各自培養的勢力，竹聯幫事實上各擁其主，形成「兩個幫主」的情況。

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